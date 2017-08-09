Маккейн предостерег Трампа от угроз, если он не готов действовать

Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что президент США Дональд Трамп должен действовать осторожо, выступая с угрозами в адрес Северной Кореи, если он не готов действовать.

Об этом он заявил винтервью американской радиостанции KTAR.

"Я не согласен с комментариями президента, поскольку вы должны быть уверены, что сможете сделать то, что, как вы говорите, собираетесь сделать", - сказал сенатор.

Маккейн сказал, что предпочел бы, чтобы Трамп действовал по примеру бывшего президента США Теодора Рузвельта – "говорить мягко, но иметь большую дубинку".

"Выдающиеся лидеры, которых я видел, не угрожали, пока не были готовы действовать, и я не уверен, что президент Трамп готов действовать", - сказал Маккейн.

По его словам, не понятно была ли угроза Трампа серьезной, а не просто показухой.

Несмотря на угрозы Северной Кореи, Маккейн не думает, что лидер Ким Чен Ун действительно готов к войне.

Тем не менее, сенатор считает, что новости о том, что КНДР разработала компактную ядерную боеголовку, надо воспринимать серьезно.

По его мнению Китай должен заставить Северную Корею отступить, угрожая экономическими санкциями.

"Они могут свернуть северокорейскую экономику за неделю", - сказал он, добавив, что если Китай не захочет действовать, США должны ввести торговые санкции, чтобы заставить его.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп пообещал, что дальнейшие ядерные угрозы США "встретят огнем, гневом и откровенной силой, которых этот мир еще раньше не видел".

Через несколько часов после этого государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA опубликовало заявление представителя Корейской народной армии с угрозой нанести ракетный удар по территории США.