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В Крыму завершается судилище над Чийгозом, адвокат требует оправдания

Среда, 9 августа 2017, 06:25

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма адвокат Николай Полозов попросил судью вынести оправдательное решение по делу одного из лидеров Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза.

Об этом Полозов сообщил в facebook.

Адвокат заявил, что сторона обвинения базируется лишь на показаниях трех засекреченных свидетелей и показаниях Эйваза Умерова, известного своей ненавистью к Меджлису и лично к Ахтему Чийгозу. Показания более 200 человек и вещественные доказательства – а это более 1000 фотографий и более 350 видеофайлов – полностью опровергают предъявленное обвинение.

По его словам, по итогам года судебного процесса стало очевидно, что вина за события 26 февраля 2014 года, повлекших гибель двух человек, лежит на членах парамилитарного формирования "народное ополчение" и его руководителях - Аксёнове и Шеремете, а также ещё одном участнике "крымской весны" - Константинове, сознательно разжигавших межнациональную рознь по отношению к крымским татарам, с целью получения политических преференций от российской власти.

"Это дело - кривое зеркало, в котором патриот своей Родины на скамье подсудимых, а изменившие присяге чиновники открыто глумятся над страданием целого народа", - написал Полозов. 

9 августа защита продолжит выступление в прениях. Также состоится выступление Ахтема Чийгоза с заключительной речью. 

Накануне, подводя итоги заседания суда 7 августа, Полозов высказал предположение, что Чийгоза посадят на 6-7 лет. По мнению адвоката, после вынесения приговора российские власти "будут использовать этот факт в политических торгах". Прокурор успела попросить суд наказать Чийгоза 8 годами колонии.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".

Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Темы: крымские татарыКрыманнексияправа человека
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