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Глава НСЖУ: Обысками в Страна.ua власть демонстрирует силу

Среда, 9 августа 2017, 12:23

Председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко считает, что наблюдается завышенное "системное внимание" правоохранителей к одному СМИ.

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня (происходит - ред.) продолжение демонстративных силовых действий по одному и тому же медиа с большой аудиторией", - отметил председатель НСЖУ.

По его словам, такие события свидетельствуют о выборочном подходе власти, поскольку, кроме обысков, есть еще дело против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы, которого подозревают в вымогательстве.

"Этот пост не о редакционной политике, а о правах", - подчеркнул Томиленко.

Как известно, 9 августа СБУ проводит в Киеве в редакции издания "Страна.ua" и некоторых журналистов обыски.

Украинская правда

Темы: СМИмедиачрезвычайное происшествиеСБУ
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