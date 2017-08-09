Глава НСЖУ: Обысками в Страна.ua власть демонстрирует силу

Председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко считает, что наблюдается завышенное "системное внимание" правоохранителей к одному СМИ.

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня (происходит - ред.) продолжение демонстративных силовых действий по одному и тому же медиа с большой аудиторией", - отметил председатель НСЖУ.

По его словам, такие события свидетельствуют о выборочном подходе власти, поскольку, кроме обысков, есть еще дело против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы, которого подозревают в вымогательстве.

"Этот пост не о редакционной политике, а о правах", - подчеркнул Томиленко.

Как известно, 9 августа СБУ проводит в Киеве в редакции издания "Страна.ua" и некоторых журналистов обыски.

Украинская правда