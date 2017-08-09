Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Голова НСЖУ: Обшуками в Страна.ua влада демонструє силу

Середа, 9 серпня 2017, 12:23

Голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко вважає, що спостерігається занадто висока "системна увага" правоохоронців до одного ЗМІ.

Про це він написав у Facebook.

"Сьогодні (відбувається – ред.) продовження демонстративних силових дій щодо одного й того ж медіа з великою аудиторією", - зазначив голова НСЖУ.

За його словами, такі події свідчать про вибірковий підхід влади, оскільки, окрім обшуків, є ще справа проти головного редактора "Страни" Ігоря Гужви, якого підозрюють у вимаганні.

"Цей пост не про редакційну політику, а про права", - підкреслив Томіленко.

Як відомо, 9 серпня СБУ проводить у Києві в редакції видання "Страна.ua" та деяких журналістів обшуки.

1 серпня стало відомо, що Служба безпеки виявила на флешці, вилученій у головного редактора "Страна.ua" Ігоря Гужви, секретну інформацію Міністерства оборони.

Гужва заперечує заяву СБУ про те, що у нього нібито вилучили флешку із секретною інформацією Міноборони.

22 червня поліція провела обшуки в офісі "Страна.ua".

24 червня Шевченківський райсуд Києва за підозрою у вимаганні обрав для Гужви запобіжний захід у вигляді утримання під вартою та призначив заставу в сумі 544 тис. гривень.

27 червня Гужва вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави.

Читайте також: Власна "Страна". Що відомо про справу Ігоря Гужви

Українська правда

Теми: ЗМІмедіанадзвичайна подіяСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
ЗМІ
Оператора Deutsche Welle поранили російськими касетними боєприпасами – компанія
ЗМІ дізналися деталі нового пакета допомоги для України від Німеччини
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Останні новини
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
Усі новини...
Реклама: