Голова НСЖУ: Обшуками в Страна.ua влада демонструє силу

Голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко вважає, що спостерігається занадто висока "системна увага" правоохоронців до одного ЗМІ.

Про це він написав у Facebook.

"Сьогодні (відбувається – ред.) продовження демонстративних силових дій щодо одного й того ж медіа з великою аудиторією", - зазначив голова НСЖУ.

За його словами, такі події свідчать про вибірковий підхід влади, оскільки, окрім обшуків, є ще справа проти головного редактора "Страни" Ігоря Гужви, якого підозрюють у вимаганні.

"Цей пост не про редакційну політику, а про права", - підкреслив Томіленко.

Як відомо, 9 серпня СБУ проводить у Києві в редакції видання "Страна.ua" та деяких журналістів обшуки.

1 серпня стало відомо, що Служба безпеки виявила на флешці, вилученій у головного редактора "Страна.ua" Ігоря Гужви, секретну інформацію Міністерства оборони.

Гужва заперечує заяву СБУ про те, що у нього нібито вилучили флешку із секретною інформацією Міноборони.

22 червня поліція провела обшуки в офісі "Страна.ua".

24 червня Шевченківський райсуд Києва за підозрою у вимаганні обрав для Гужви запобіжний захід у вигляді утримання під вартою та призначив заставу в сумі 544 тис. гривень.

27 червня Гужва вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави.

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Українська правда