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Порошенко присвоил Шаповалу звание Героя Украины - посмертно

Четверг, 7 сентября 2017, 22:44

Президент Петр Порошенко вручил вдове генерал-майора, руководителя специального резерва Главного управления разведки Минобороны Максима Шаповала орден "Золотая звезда" Героя Украины.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Звание Героя Украины генерал-майору Шаповалу было присвоено посмертно.

"Шаповал награжден высокой государственной наградой за мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в укрепление обороноспособности и безопасности государства, самоотверженное служение украинскому народу", - говорится в сообщении.

 

Как известно, около 8:15 во вторник, 27 июня, на перекрестке улиц Соломенская и Механизаторов в Киеве взорвался "Мерседес" - от сильного взрыва водитель погиб.

Погибший оказался одним из руководителей Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал.

По факту взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева открыто уголовное производство по статье о теракте.

Гибель руководителя спецназовцев ГУР будет расследовать Главная военная прокуратура.

Главная версия подрыва автомобиля работника Главного управления разведки Минобороны полковника Максима Шаповала - российский след.

Украинская правда

Темы: наградыМинобороны
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