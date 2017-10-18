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Главные новости дня – за 60 секунд

Среда, 18 октября 2017, 22:26

Акция протеста и столкновения под Верховной Радой, земельный участок президента, задержанный в РФ активист "Правого сектора", продленный арест Гриба, Левочкин, пенсионная реформа, депутатская неприкосновенность и угрозы КНДР - новости, которые обсуждали 18 октября.

О митинге под ВР. 18 октября за порядком в правительственном квартале Киева следят около 3000 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

О стычках под ВР. После 17 часов под Верховной Радой произошла небольшая стычка.

Столкновения возникли вследствие отказа митингующих вернуть захваченные 17 октября щиты. "После отказа начались схватки и толкотня, в результате которой были задержаны 11 человек", - пояснили в МВД.

По состоянию на 22:00, всех 11задержанных отпустили. 

О земельном участке президента. Земельный участок президента Петра Порошенко на улице Радиальной, 5 на Печерске в центре Киева взяли под охрану неизвестные. Над забором участка Порошенко растянули колючую проволоку, срезали деревья по периметру. На территории находятся неизвестные мужчины в гражданской одежде и в камуфляже без опознавательных знаков.

О "Правом секторе". Следственный комитет Российской Федерации заявляет о задержании в Ростовской области украинца Романа Терновского, причастного к "Правому сектору".

При этом, в "Правом секторе" заявили, что Терновский никогда членом партии не был, однако был сторонником политсилы примерно в течение одного года и что около года назад "Правый сектор" утратил какую-либо связь с активистом.

О Грибе. Октябрьский райсуд Краснодара 18 октября продлил срок содержания под стражей похищенного в Беларуси российскими спецслужбами украинца Павла Гриба до 4 января 2018 года.

О Левочкине. В Министерстве внутренних дел заявляют, активно расследуют уголовное производство относительно совладельца телеканала "Интер" народного депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина, а тот дискредитирует полицейского, расследующего его сделки.

О пенсионной реформе. Пенсионная реформа предусматривает, что количество сотрудников компании старше 45 лет должно составлять не менее 4% от общей численности работников.

О депутатской неприкосновенности. Комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует Верховной Раде направить в Конституционный суд 2 законопроекта о снятии неприкосновенности.

О КНДР. Северная Корея предупредила в ООН, что страны, которые присоединятся к военным действиям США против них, подвергаются мести.

О Януковиче. В МВД России продолжили право на временное убежище для экс-президента Украины Виктора Януковича до 26 октября 2018 года.

О встрече депутатов с Порошенко. Президент Украины Петр Порошенко отказался встретиться с народными депутатами, представителями крупной политической реформы.

Темы: УкраинаПорошенкомитинги
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