Луценко: в судах находится 4200 дел на взяточников

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что за 1,5 года его работы в ГПУ обнаружили более 7000 коррупционных правонарушений и передали в суд 4,2 тысячи дел относительно взяточников.

Об этом он заявил в эфире "ТСН.Тиждень", отвечая на вопрос, есть ли смысл в деятельности прокуратуры, если должным образом не работают суды.

"Я еще в тюрьме говорил, что буду самым большим оптимистом страны. И остаюсь им. Да, все не так, как хотелось в наших мечтах на Майдане. И, тем не менее, за 1,5 моих года на этом посту мы смогли выявить более 7 тысяч коррупционных правонарушений и больше 4 тысяч взяточников и расхитителей находятся в судах. Подчеркиваю, 4200 взяточников – в судах", - сказал Луценко.

Он подчеркнул, что его самой большой мечтой является то, чтобы в стране появились суды.

"Я поддерживаю идею создания Антикоррупционного суда, который должен заняться судопроизводством по VIP-коррупционерам", - сказал генпрокурор.

По его словам, сегодня рядом с проблемой качества есть также проблема количества судей.

"Параллельно, пока все это (Антикоррупционный суд – ред.) будет создано – а это не менее года, а может и больше – мы должны немедленно наполнить суды новыми судьями, избранными на конкурсной основе, которые смогут выполнять роль антикоррупционных судей по уже имеющимся, зафиксированным, переданным в суд делам", - отметил Луценко.

Он также показал видео, на котором зафиксирован факт передачи взятки руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

Как известно, 21 сентября Генпрокуратура совместно с СБУ задержала двух судей, которые предлагали руководителю CАП Назару Холодницкому 300 тыс. долларов за закрытие в отношении судьи уголовного производства.

Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей Геннадия Подберезного за попытку дать взятку.

23 сентября стало известно, что глава Кировского райсуда Днипра Геннадий Подберезный, который пытался дать взятку Холодницкому, взят под стражу с возможностью внесения залога в сумме 5 млн гривен.

Украинская правда