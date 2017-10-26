В МВД подтвердили: среди пострадавших от взрыва есть женщина

В Киеве в результате покушения на народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука пострадали 5 человек, среди которых женщина.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"С места происшествия с телесными повреждениями "скорые" забрали пять человек, среди которых - женщина", - говорится в сообщении.

Как известно, вечером 25 октября на народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука неизвестные совершили покушение. Он получил ранения и сейчас находится в больнице, его оперируют.

В МВД подтвердили, что на месте трагедии пострадали пять человек. Среди которых народный депутат Игорь Мосийчук. Охранник депутата, 30-летний работник полиции полка особого назначения, погиб от полученных ранений.

Также, как сообщалось, пострадавший от взрыва политтехнолог Виталий Бала находится в очень тяжелом состоянии.

Покушение на народного депутата связано с его профессиональной деятельностью, заявил глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко. Полиция версии покушения пока не комментирует.

По предварительной информации, взрывчатку для покушения на народного депутата Мосийчука заложили не в автомобиль, а в мотоцикл, стоявший рядом.

Взрыв в Киеве квалифицирован как теракт.

Как известно генеральная прокуратура Украины открывала в отношении Мосийчука уголовное дело по факту вымогания взятки. В сентябре 2015 года Верховная Рада дала согласие на привлечение народного депутата к уголовной ответственности и его арест.

В мае 2016 года Верховный суд Украины признал незаконным снятие Верховной Радой неприкосновенности с народного депутата Игоря Мосийчука.

Летом 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что генпрокуратура проверяет новые факты по делу нардепа от "Радикальной партии" и подготовит новое представление до осени.