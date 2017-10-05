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Оккупанты продлили арест еще одному крымскому татарину

Четверг, 5 октября 2017, 14:40

Подконтрольный России "Верховный суд Крыма" продлил до 8 декабря содержание под стражей обвиняемого в терроризме Муслима Алиева.

Об этом сообщает в Facebook "Крымская солидарность".

Адвокат подсудимого Сергей Легостов заявил, что закрытый характер судебных заседаний объясняется нежеланием силовиков и судей видеть большое количество активистов и других людей, приходящих поддержать несправедливо арестованных.

По его словам, Алиев держится "уверенно и стойко".

"Я не виновен и не совершал никаких террористических актов. И я докажу это", - процитировал юрист заявление подзащитного во время заседания "суда".

Как известно, Алиев является одним из фигурантов так называемого ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

4 октября подконтрольный Кремлю "Верховный суд Крыма" оставил под стражей на 2 месяца других обвиняемых в терроризме по этому делу - Рефата Алимова, Арсена Джеппарова, Эмир-Усеина Куку и Вадима Сирука.

Фигуранты "ялтинского дела Хизб ут-Тахрир" Рефат Алимов и Арсен Джеппаров находятся под стражей после того как их арестовали в Краснокаменке 18 апреля 2016 года.

Верховный суд РФ запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив организацию в список 15 объединений, названных "террористическими".

МИД Украины выразил категорический протест и возмущение в связи с очередной волной политических репрессий и нарушений прав человека со стороны Кремля в отношении граждан Украины.

Украинская правда

Темы: Крымкрымские татарыарестполитзаключенныесуд
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