Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ появилось специальное ведомство для блокировки анонимайзеров

Пятница, 6 октября 2017, 10:49

Российская госслужба по надзору за связью и массовыми коммуникациями создала департамент по блокировке VPN-сервисов и анонимайзеров.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.

По его словам, новое ведомство создано на входящем в государственную службу предприятии "Главный радиочастотный центр" и проводит исследования и эксперименты по ограничению доступа к сайтам.

"Тренируются блокировать все ресурсы, которые должны быть заблокированы, если они нарушают закон", — отметил Жаров.

Он рассказал также, что сотрудники нового департамента "взаимодействуют с компаниями, которые работают в сфере информационной безопасности, отрабатывают разные сценарии поведения нарушителей и готовят соответствующие сценарии своего поведения".

Жаров пояснил, что таким образом ведомство готовится к ряду новых норм о регулировании интернета в России, в частности поправок в закон "О защите информации", которые обязывают анонимайзеры и VPN-сервисы фильтровать трафик и не предоставлять пользователям допуск к заблокированным сайтам.

Как сообщалось, в начале июля Федеральная налоговая служба РФ получила право блокировать анонимайзеры.

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий деятельность мессенджеров и закон о запрете использования в России средств для обхода блокировок доступа к запрещенным сайтам.

Закон о регулировании анонимайзеров вступает в силу в России 1 ноября. Наблюдатели считают его "атакой на интернет-свободу".

Темы: Росcияинтернет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Росcия
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Последние новости
09:27
Авиарегулятор США завершил проверку первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
Все новости...
Реклама: