В РФ появилось специальное ведомство для блокировки анонимайзеров

Российская госслужба по надзору за связью и массовыми коммуникациями создала департамент по блокировке VPN-сервисов и анонимайзеров.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.

По его словам, новое ведомство создано на входящем в государственную службу предприятии "Главный радиочастотный центр" и проводит исследования и эксперименты по ограничению доступа к сайтам.

"Тренируются блокировать все ресурсы, которые должны быть заблокированы, если они нарушают закон", — отметил Жаров.

Он рассказал также, что сотрудники нового департамента "взаимодействуют с компаниями, которые работают в сфере информационной безопасности, отрабатывают разные сценарии поведения нарушителей и готовят соответствующие сценарии своего поведения".

Жаров пояснил, что таким образом ведомство готовится к ряду новых норм о регулировании интернета в России, в частности поправок в закон "О защите информации", которые обязывают анонимайзеры и VPN-сервисы фильтровать трафик и не предоставлять пользователям допуск к заблокированным сайтам.

Как сообщалось, в начале июля Федеральная налоговая служба РФ получила право блокировать анонимайзеры.

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий деятельность мессенджеров и закон о запрете использования в России средств для обхода блокировок доступа к запрещенным сайтам.

Закон о регулировании анонимайзеров вступает в силу в России 1 ноября. Наблюдатели считают его "атакой на интернет-свободу".