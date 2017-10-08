Всех задержанных на акциях в поддержку Навального отпустили - росСМИ

В МВД РФ заявили, что задержанных в ходе несогласованных акций оппозиции в городах РФ отпустили из полиции.

Об этом 8 октября сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел.

По данным МВД, в 25 субъектах РФ прошло 26 несогласованных мероприятий с участием около 4 тысяч граждан, а также в 30 субъектах РФ состоялось 35 согласованных публичных мероприятий протестного характера с участием 1880 человек.

По данным МВД, в 17 территориальных органов внутренних дел были доставлены 136 человек, 60 из которых обязаны явкой в суд после 8 октября. 71 админпротокол составлен "по наиболее серьезным нарушениям общественного порядка".

"Наибольшее количество граждан было доставлено в органы внутренних дел в Ярославской (56), Липецкой (24), Брянской и Псковской (по 7) областях, а также в Краснодарском крае (12)", - говорится в сообщении.

Также в отношении активных организаторов протестных акций было составлено 14 админпротоколов, 11 из них обязаны явкой в суд.

В полиции заявили, что в ходе мероприятий в УВД доставлялись грубые нарушители общественного порядка, призывавшие собравшихся к активным действиям при проведении несогласованных мероприятий и провоцирующие полицейских и создающие помехи дорожному движению.

Как известно, 7 октября в России во многих городах РФ проходили митинги в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального, сообщалось о 271 задержанном.

Несогласованные с властями акции также проходили в Москве, где был задержан 1 человека, и в Петербурге, где задержали более 100 человек.

В Москве на Манежной площади протестующие решили остаться на ночь и стоять неподалеку Кремля, однако полиция разогнала митинг.