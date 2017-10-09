Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Москве снова эвакуировали несколько торговых центров из-за "минирования"

Понедельник, 9 октября 2017, 00:31

В Москве из-за сообщений о "минировании" были эвакуированы четыре торговых центра.

Об этом сообщает "ТАСС".

Так, были эвакуированы торговые центры "Капитолий", "Дубровка", "Гудзон", "Тульский".Также был "заминирован" жилой дом на юге Москвы. Из всех зданий была проведена эвакуация.

Как сообщает российский "Интерфакс" из торговых центров "Дубровка" и "Тульский"были эвакуированы 3 тысячи человек.

Сообщается, что все звонки оказались ложными.

6 октября число сообщений об угрозах взрыва в Москве превысило 130.

Как известно, начиная с 10 сентября в разных городах России массовопроисходит эвакуация объектов инфраструктуры.

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Все новости...
Росcия
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Последние новости
10:10
К десятой годовщине войны УП проведет конференцию "Как победить Голиафа"
09:59
Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник
09:56
Ничья мобилизация. Как пополнение армии парализовало власть
09:27
Авиарегулятор США завершил проверку первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
Все новости...
Реклама: