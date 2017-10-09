В Москве снова эвакуировали несколько торговых центров из-за "минирования"

В Москве из-за сообщений о "минировании" были эвакуированы четыре торговых центра.

Об этом сообщает "ТАСС".

Так, были эвакуированы торговые центры "Капитолий", "Дубровка", "Гудзон", "Тульский".Также был "заминирован" жилой дом на юге Москвы. Из всех зданий была проведена эвакуация.

Как сообщает российский "Интерфакс" из торговых центров "Дубровка" и "Тульский"были эвакуированы 3 тысячи человек.

Сообщается, что все звонки оказались ложными.

6 октября число сообщений об угрозах взрыва в Москве превысило 130.

Как известно, начиная с 10 сентября в разных городах России массовопроисходит эвакуация объектов инфраструктуры.