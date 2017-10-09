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У Москві знову евакуювали кілька торгівельніх центрів через "мінування"

Понеділок, 9 жовтня 2017, 00:31

У Москві через повідомлення про "мінування" були евакуйовані чотири торгівельних центрів.

Про це повідомляє "ТАСС".

Так, були евакуйовані торгові центри "Капітолій", "Дубровка", "Гудзон", "Тульський" .Також було "заміновано" житловий будинок на півдні Москви. З усіх будівель була проведена евакуація.

Як повідомляє російський "Интерфакс" з торгових центрів "Дубровка" і "Тульський" були евакуйовані 3 тисячі людей.

Повідомляється, що всі дзвінки виявилися хибними.

6 жовтня кількість повідомлень про погрози вибуху в Москві перевищила 130.

Як відомо, починаючи з 10 вересня в різних містах Росії масово відбувається евакуація об'єктів інфраструктури.

Теми: Росія
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