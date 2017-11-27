Хроника 27 ноября. ПИСУАР для Януковича и кресло спикера для Гройсмана

Найцікавіше: 2004. Кушнарьову доручили зайнятися ПІСУАРом 2007. Рідні Тимошенко збирають гроші на "Луї Віттон" 2010. Пішла з життя баба Параска 2014. Новий парламент та спікер Гройсман

2001, вівторок

– Уже другий тиждень голова Адміністрації президента Володимир Литвин не коментує своє призначення першим номером прокучмівського виборчого блоку "За єдину Україну". Журналісти вважають, що він вагається – йти йому в публічну політику чи зачекати.

2002, середа

– Журналістський Страйковий комітет закликав ЗМІ зробити темою дня проведення 4 грудня парламентських слухань з проблем свободи слова та цензури. Страйком було створено в жовтні для ведення переговорів журналістів і влади та можливої організації акцій громадянської непокори.

2003, четвер

– Верховну Раду паралельно пікетують гірники та представники опозиції. Парламент має ухвалювати бюджет у другому читанні, і шахтарів привезли для ілюстрації його підтримки робітниками вугільної галузі. Водночас опозиція протестує проти дій уряду Януковича.

Але так сталося, що на практиці гірники та мітингувальники від опозиційних партій змішалися під стінами парламенту.

2004, субота

– Помаранчева революція, день 6.

Верховна Рада висловила недовіру Центрвиборчкому та ухвалила в цілому постанову про політичну кризу в Україні, у якій не визнала результати президентських виборів 21 листопада.

"Нашоукраїнці" закликали відправити у відставку уряд Віктора Януковича та призначити переголосування другого туру виборів.

У Донецьку відбувся 70-тисячний мітинг прихильників Януковича. На ньому ухвалили резолюцію щодо проведення референдуму про проголошення автономії Донбасу, "якщо державний переворот в Україні стане реальністю". Під час мітингу немолодий прихильник Віктора Ющенка облив себе бензином і підпалив. Чоловіка збили з ніг та викликали "швидку".

А в Харкові відбулася надзвичайна сесія обласної ради, яка обрала своїм головою губернатора Євгенія Кушнарьова та доручила йому педалювати питання про створення на базі кількох регіонів Південно-Східної Автономної Республіки (ПІСУАР – як її будуть називати в народі). Рішення про створення такої "республіки" днем раніше ухвалила Луганська облрада.

2005, неділя

– БЮТ не об’єднуватиметься з "Нашою Україною" на парламентських виборах 2006 року.

На думку лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко, це недоцільно, а об’єднатися можна й після їх проведення. А от президент Віктор Ющенко вважає об’єднання демократичних сил єдиною правильною концепцією.

2006, понеділок

– Віктор Ющенко заявив, що затягування з приватизацією таких підприємств, як "Укртелеком" або Одеський припортовий завод, негативно впливає на їхню інвестиційну привабливість.

"За два роки, якщо хтось захоче продати "Укртелеком", він не продасться, не буде що продавати", – зазначив президент. А в "Укртелекомі" повідомили, що за 9 місяців 2006 року чистий прибуток компанії скоротився на 61%.

2007, вівторок

– "Наша Україна" та БЮТ не можуть створити коаліцію на двох через 7 депутатів-"нашоукраїнців", які не підписали коаліційну угоду. Президент Ющенко пообіцяв особисто зустрітися з нардепами і вислухати їхні претензії.

– "Повірте, у нас буває такий момент, коли ми всі скидаємося – абсолютно всі, підчищаємо всі свої комірки, і Юлія Володимирівна їде і купує собі "Луї Віттон".

Тітка Юлії Тимошенко Антоніна Ульяхіна розповідає про статки племінниці.

2008, четвер

– "Щиро зичу, щоб Юлію Володимирівну не полишало почуття гумору. І не тільки тоді, коли вона розхвалює свою унікальну команду чи хіхікає про сардини, але й на непередбачуваних політичних віражах".

Глава Секретаріату президента Віктор Балога вітає прем'єра Юлію Тимошенко з днем народження. А от російський прем’єр Володимир Путін не тільки не тільки привітав українського колегу, але й нагадав уряду про борги за газ.

– МВС вважає нелегітимною передачу мукачівського замку "Паланок" родичам глави СП Віктора Балоги, розповів віце-спікер Микола Томенко.

"Паланок" передали ТОВ "Високий замок" у довгострокову оренду в жовтні. А нардеп Геннадій Москаль повідомив: засновником товариства є, зокрема, дружина Віктора Балоги.

2009, п’ятниця

– Президент Віктор Ющенко зізнався: він ненавидить політику.

– Амністією двох підсудних завершилася справа про вибухи на артилерійських складах у Лозовій.

Влітку 2008 року загорівся склад 61-го арсеналу Південного оперативного командування сухопутних військ. На ньому зберігалося 95 тисяч тонн снарядів. Загасили пожежу за три дні. Винними визнали командира частини та його заступника.

– Україні слід заборонити Комуністичну партію, заявив директор архіву СБУ Володимир В'ятрович. "Вважаю, що з юридичної і моральної точки зору в Україні не повинна існувати Компартія", – сказав він.

– Україну може врятувати тільки диктатура, впевнений кандидат у президенти, мер Ужгорода Сергій Ратушняк. "І злодія поставити на місце: значить, хабарника-суддю – до стінки; прокурора – до стінки, хабарника; митника, значить, податківця – до стінки", – заявив він.

2010, субота

– Хроніка Податкового майдану. До підприємців, що протестують у центрі Києва проти нового Податкового кодексу, прийшли президент Віктор Янукович і прем’єр Микола Азаров.

"Азаров, працюйте! Ось вам громадськість – проводьте громадські обговорення, працюйте", – дав вказівку Янукович. "Усе, що потрібно змінити, ми змінимо", – відповів прем’єр.

Після того, як вони залишили Майдан, підприємці помили частину площі з милом. Координатор акції протесту Олександр Данилюк висловив думку, що влада боїться соціального вибуху.

– Пішла з життя символ Помаранчевої революції Параска Королюк, яку звали просто бабою Параскою. Їй було 71.

За активну участь у подіях на Майдані Королюк нагородили почесним знаком – орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня.

2011, неділя

– У Донецьку міліція штурмувала наметове містечко чорнобильців, які вимагають законної виплати пенсій. Під час розгону помер один з голодувальників, заявили активісти.

– Кілька тисяч прихильників Юлії Тимошенко зібралися під стінами Лук'янівського СІЗО, де перебуває екс-прем’єр, щоб привітати її з днем народження. Люди принесли з собою квіти і серця.

2012, вівторок

– Оголошено вироки Євгену Краснощоку, Артему Погосяну та Максиму Присяжнюку, яких визнано винними у вбивстві Оксани Макар. Краснощок отримав пожиттєве ув'язнення, а Присяжнюк та Погосян – 15 та 14 років відповідно.

У 2012 році у Миколаєві обвинувачені зґвалтували 18-річну Макар, а потім, щоб приховати сліди злочину, спробували спалити її живцем на покинутій забудові.

2013, середа

– Євромайдан, день 7.

Акції протесту проти відмови від підписання Угоди про асоціацію з ЄС відбулися вже у 24 містах країни. У більшості випадків їх було заборонено. У низці міст не продають залізничні квитки до Києва.

Міністр освіти і науки України Дмитро Табачник дав зрозуміти, що студентів, які беруть участь у протестах, залишать без стипендій. Члени Кабміну самі вирушили до київських вишів, щоб переконувати студентів не виходити на Євромайдан.

Тим часом кількатисячна колона студентів прийшла до будівлі Адміністрації президента та принесла 100-метрове полотнище з закликами підписати Угоду про асоціацію. Учасники Євроймадану також пікетували будівлю уряду.

Двох "свободівців" арештовано на два місяці за участь у сутичках під Кабміном між мітингувальниками та "Беркутом".

Екс-прем'єр Юлія Тимошенко закликала лідерів ЄС підписати Угоду про асоціацію, навіть якщо Віктор Янукович не відпустить її на лікування до Європи. У свою чергу президент заявив: у разі підписання угоди Україні знадобиться 160 мільярдів євро для адаптації і підтримки своєї економіки на перехідному етапі.

2014, четвер

– Перша сесія парламенту VІІІ скликання. Створена у Верховній Раді коаліція досягла конституційної більшості: 302 депутати. Прем’єром переобрали Арсенія Яценюка.

"До мене надійшло подання за підписом керівників п’яти фракцій. Конституція дає президенту 15 діб, щоб визначитись щодо подання кандидатури прем’єр-міністра. У цій ситуації мені достатньо 15 секунд", – сказав президент Петро Порошенко.

Головою Верховної Ради обрано Володимира Гройсмана.

– За минулу добу від дій бойовиків загинули двоє цивільних осіб та 8 дістали поранення. Безпосередньо 27 листопада жертвами терористів стали жителі мікрорайону Азотний у Донецьку, яке потрапило під артобстріл. А в Донецькому аеропорту "кіборги" відбили 13 атак бойовиків.

– У Києві близько ста молодих людей у масках та балаклавах намагалися зірвати концерт співачки Ані Лорак. Вони спробували прорватися всередину Палацу "Україна", але правоохоронці їх відтіснили.

Лорак уже переносила свої концерти через можливі протести. Незважаючи на обурення активістів, артистка продовжила виступати в Росії.

2015, п’ятниця

– Блекаут у Криму.

Подачу електроенергії в житлові будинки Сімферополя скорочено до 4 годин на добу. Подібна ситуація і в інших населених пунктах Криму.

Крим залишається без світла з 21 листопада, коли невідомі підірвали електроопори в Херсонській області. Тепер активісти Громадянської блокади Криму не пускають ремонтників "Укренерго" для відновлення пошкоджених ЛЕП.

– Більш ніж третина співробітників колишньої столичної міліції не отримають права на працевлаштування в новій поліції, тому що не пройшли тести, розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. А ті, хто набрав достатньо балів, ще мають пройти співбесіду з атестаційною комісією за участю громадськості.

2016, неділя

– Торецьк перебуває на межі гуманітарної катастрофи, повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

23 листопада у водовід, що з’єднує Горлівку й Торецьк, потрапив снаряд, і постачання води до міста припинилося. А бойовики не дають гарантій безпеки, щоб українські комунальники приступили до ремонту.

– Близько 7 мільярдів гривень уже вдалося заощадити бюджету завдяки системі публічних електронних закупівель ProZorro, повідомив перший заступник голови Міністерства економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

З 1 серпня всі держзакупівлі від 200 тисяч гривень повинні були проводитися через ProZorro.

Рустем Халілов, для УП