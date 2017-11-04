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В Киеве установят еще 10 тысяч видеокамер с распознаванием лиц

Суббота, 4 ноября 2017, 19:32

В столице увеличат количество видеокамер, которые могут распознавать лица, на 10 тысяч.

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко в эфире "112 Украина".

"Я уверен, что нам удастся существенно увеличить количество камер. Мы сейчас также привлекаем видеокамеры, установленные в государственных и частных учреждениях, чтобы информацию с них также получать в дата-центр", - отметил Кличко.

"Наша задача в следующем году поставить еще 10 тысяч камер. В Лондоне стоит 1 млн таких камер", - добавил он.

Кличко рассказал, что видеокамеры, которые могут распознавать лица и номера авто, установленные в многолюдных местах: в школах, детских садах, учреждениях здравоохранения, на некоторых станциях метро.

Ранее мэр Киева сообщал, что в столице установят еще почти 3 тысячи камер видеонаблюдения с распознаванием лица.

Темы: КиевВиталий Кличко
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