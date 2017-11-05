В соцсетях сообщают об обстрелах в Донецке

В соцсетях сообщают об ведении огня из жилых кварталов Донецка и Макеевки, а также снарядах, которые летят "в ответ".

Об этом пишет "Остров" со ссылкой на сообщения пользователей соцсетей.

Так, в соцсетях появилась информация о попадании снарядов в Киевском районе Донецка и Червоногвардейском района Макеевки.

"Судя по сообщениям, Донецк и Макеевка принимают ответные "прилеты" в вышеуказанные районы", - пишет издание.

В пресс-центре штаба АТО "Украинской правде" сообщили, что украинская армия не ведет обстрелов по мирным кварталам Донецка.

"Мы не ведем обстрел мирных зданий, где нет позиций врага. За обстрелы врага мы отвечаем. По жилых кварталах, где живут мирные жители, мы никогда не вели и не будем вести обстрелов", - отметили в пресс-центре.

Кроме того, сепаратистские СМИ пишут об обострении ситуации на линии фронта, возлагая вину на украинскую армию.

"В районах на севере, западе и в центре "столицы ДНР" слышны мощные разрывы снарядов", - говориться в сообщениях сепаратистких изданий.

Также, по сообщениям сепаратистских СМИ, под обстрелы попали 4 жилые дома в Киевском районе Донецка.

Ранее украинская сторона Совместного центра по контролю и координации заявляла о провокациях со стороны боевиков ОРДО, которые имитируют обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины.

Также пресс-центр штаба АТО сообщил, что 5 ноября боевики из "Градов" обстреляли жилые кварталы Авдеевки и Опытного.

Украинская правда