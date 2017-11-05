"Paradise Papers": Кремль инвестировал в Facebook и Twitter

Инвестор Facebook и Twitter - фонд DST Global - имел финансовые связи с двумя государственными компаниями.

Об этом говорится в так называемых "Paradise Papers" ( "Документы из райских островов"), которые в воскресенье опубликовал Международный консорциум журналистских расследований, передает Укринформ.

"ВТБ Банк, принадлежащий Кремлю, незаметно перечислил $ 191 млн в инвестиционный фонд DST Global, который использовал эти деньги для приобретения большой доли в Twitter в 2011 году", - говорится в документах.

"Подконтрольная Кремлю компания - энергетический гигант" Газпром "- профинансировал оффшорную компанию, которая сотрудничала с DST Global по крупным инвестициям в Facebook", - сообщили журналисты.

Как известно, ранее американский телеканал MSNBC заявил, что Россия блокировала украинцев в Facebook.