Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Умеров пояснил, как автономия крымских татар поможет в возвращении Крыма

Понедельник, 6 ноября 2017, 18:49

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров рассказал, что официальное признание Украины автономии крымских татар предоставит дополнительные аргументы для возвращения Крыма.

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

"Право на самоопределение - неотъемлемое право любого народа ... В Крыму должна быть как минимум крымскотатарская автономия", - отметил Умеров.

В то же время он подчеркнул, что требования автономии не означают отделение от Украины. Также Умеров отметил, что статус крымских татар, как коренного народа Крыма и Украины присвоенный постановлением, которое не является законодательным актом.

"Поэтому нужно принять закон о статусе крымскотатарского народа как коренного народа Украины", - считает Умеров.

В случае принятия соответствующей поправки к Конституции, это даст Украине дополнительные аргументы в борьбе за возвращение оккупированного полуострова.

"Можно будет говорить, что мы готовы решать проблемы коренного народа, мы готовы решить вопрос о реализации права на самоопределение, мы готовы и будем решать их проблемы, связанные с ассимиляцией и так далее", - объяснил Умеров.

Как известно, в пятницу 27 октября освобожденные из заключения оккупантов заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прилетели из Турции в Киев.

25 октября их выдали Турции. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Умеров и Чийгоз будут жить и работать в Киеве. 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: крымские татарыКрымРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
крымские татары
Украинку Умерову будут держать в СИЗО до октября. Россия до сих пор скрывает детали дела
В Украине отмечают День крымскотатарского флага: история и значение
Крымскотатарские флаги подняли в Киеве и за рубежом
Последние новости
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
Все новости...
Реклама: