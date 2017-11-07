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В НАБУ отрицают подготовку подозрения Севостьяновой

Вторник, 7 ноября 2017, 12:04

В Национальном антикоррупционном бюро опровергают информацию о намерении вручить подозрение первому заместителю министра юстиции Натальи Севостьяновой.

Об этом "Украинской правде" сообщили в НАБУ 7 ноября.

Относительно информации о якобы подготовке сообщения о подозрении первому заместителю министра юстиции Натали Севостьяновой в НАБУ отметили, что эта информация не соответствует действительности.

"Еще раз подчеркиваем, что внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований не может быть основанием для обвинений лица в совершении правонарушения. В соответствии с действующим законодательством Украины лицо считается невиновным до момента вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении него", – отмечают в НАБУ.

"Настоятельно просим СМИ и другие заинтересованные стороны воздерживаться от спекуляций на эту тему", – резюмируется в комментарии.

Как известно, ранее собеседник УП в "Народном фронте" заявлял, что "НАБУ собиралось вручить подозрение первому заместителю министра юстиции Натальи Севостьяновой 3 ноября, однако по неизвестным причинам этого не сделало"

Украинская правда
Темы: Народный фронтНАБУ
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