Колмогоров хочет вернуться на службу



Освобожденный из-под стражи Сергей Колмогоров заявляет, что обязательно вернется на службу в пограничные войска.



Об этом он сказал на пресс-конференции 7 ноября в Киеве, сообщает УНИАН.



"Я думаю, я уже отдохнул достаточно ... На службу обязательно, в любом случае, я вернусь. Это даже не обсуждается, другого варианта нет", - сказал Колмогоров.



Он добавил, что согласно решению Высшего спецсуда, его восстановили в воинском звании.



Свое освобождение из-под стражи он сравнил с "выходом из плена".



"Я благодарен всем, кто принял участие в моем освобождении. Можно так сказать, что, фактически, меня вытащили из плена, ни больше, ни меньше ", - заявил Колмогоров.



Он добавил, что надеялся и верил "в адекватность тех же судов, в их адекватное решение".

Как известно, 6 ноября Высший спецсуд по рассмотрению уголовных и гражданских дел отправил на пересмотр дело пограничника Сергея Колмогорова, приговоренного к 13 годам заключения за убийство человека на посту в 2014 году.

Также суд постановил освободить Колмогорова из-под стражи.

15 ноября 2016 года Приморский райсуд Мариуполя приговорил к 13 годам тюрьмы пограничника Колмогорова.

Суд счел, что вечером 7 сентября 2014 года обвиняемый умышленно расстрелял из автомата автомобиль Skoda на окраине Мариуполя, что повлекло гибель 30-летней пассажирки – жительницы Донецка.

Колмогоров утверждает, что выполнял приказ начальства об остановке подозрительного автомобиля, который не реагировал на требования правоохранителей.

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