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Без воды готовятся оставить оккупированные Первомайск и Кировск

Четверг, 9 ноября 2017, 07:39

Компания "Луганское энергетическое объединение" готовится отключить Западную фильтровальную станцию, которая поставляет воду на неподконтрольную Украине территорию.

Об этом гендиректор компании "Луганское энергетическое объединение" Владимир Грицай рассказал 8 ноября в эфире "Громадського радіо".

"На отключение данного объекта требуется разрешение ГП "Укрэнерго". Мы в течение года обращаемся в данную инстанцию ​​и разрешения мы не получаем", – объяснил он.

"Сегодня по данному объекту долг 157 млн. Я напоминаю, что 90% воды поступает на неподконтрольную Украины территорию", – добавил Грицай.

Гендиректор ЛЭО напомнил, что 6 ноября они отключили Петровскую насосную станцию, которая поставляет воду на неподконтрольную Украине территорию в сторону Луганска и населенных пунктов поблизости.

А от работы Западной фильтровальной станции зависит водоснабжение в такие населенные пункты, как Первомайск, Брянка, Кировск и др.         

 

Темы: Луганская областьДонбасс
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