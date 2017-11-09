Без воды готовятся оставить оккупированные Первомайск и Кировск

Компания "Луганское энергетическое объединение" готовится отключить Западную фильтровальную станцию, которая поставляет воду на неподконтрольную Украине территорию.



Об этом гендиректор компании "Луганское энергетическое объединение" Владимир Грицай рассказал 8 ноября в эфире "Громадського радіо".



"На отключение данного объекта требуется разрешение ГП "Укрэнерго". Мы в течение года обращаемся в данную инстанцию ​​и разрешения мы не получаем", – объяснил он.



"Сегодня по данному объекту долг 157 млн. Я напоминаю, что 90% воды поступает на неподконтрольную Украины территорию", – добавил Грицай.



Гендиректор ЛЭО напомнил, что 6 ноября они отключили Петровскую насосную станцию, которая поставляет воду на неподконтрольную Украине территорию в сторону Луганска и населенных пунктов поблизости.



А от работы Западной фильтровальной станции зависит водоснабжение в такие населенные пункты, как Первомайск, Брянка, Кировск и др.