Соболев заявил, что его хотят уволить

Нардеп от партии "Самопомич" Егор Соболев заявил, что нардепы от "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" собирают подписи, чтобы освободить его от должности главы парламентского комитета по противодействию коррупции.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вообще мне этим угрожают с весны. Но сейчас подготовка активизировалась.Коллеги по комитету, делегированные к нам "Блоком Петра Порошенко" и "Народным фронтом", рассказали, что их заставляют поставить подписи под обращением в парламент с просьбой назначить другого председателя", - написал Соболев.

Он отметил, что эту должность предлагают представителю от "Радикальной партии" Олега Ляшко.

Нардеп считает, что причина заговора в его позиции по созданию антикоррупционного суда, назначении аудитора для Антикоррупционного бюро и в позиции по законодательству о е-декларировании.

"Мы уже полтора года не позволяем почертить законодательство о е-декларировании. В частности, воплотить идею Анатолия Матиоса и освободить от обязанности показывать свое состояние и имущество чиновников, которые "выполняют задачи в интересах обороны и безопасности государства". Как Вы понимаете, все топ-коррупционеры сразу станут такими "защитниками", - сказал он.

"Для освобождения меня нужно 226 голосов членов парламента. Топ-коррупционерам, которые собирают эти голоса, я хочу сказать: удастся ли вам это или нет, ваша система управления государством обречена", - заявил Соболев.

Одновременно, по словам депутата от фракции "Народный фронт", подобные решения могут принимать лишь члены комитета.

Он уточнил, что на заседании фракции вопрос об увольнении Соболева не поднимался.

"На сегодня официально вопрос такого рода во фракции не обсуждался, впервые от вас об этом слышу", - ответил Емец на вопрос журналиста "Украинской правды".

Депутат от БПП Сергей Лещенко, который является членом упомянутого комитета, подтвердил, что подобные предложения были депутатам от провластных партий. Хотя лично к нему никто за подписью не подходил.

Другие члены комитета, депутаты от БПП Юрий Буглак и Олег Барна пока не нашли времени для комментария относительно предложений об увольнении Соболева.

Депутат от "Народного фронта" Юрий Тимошенко, который тоже является членом комитета по вопросам противодействия коррупции, отказался от комментариев на эту тему.

"Юрий Владимирович пока не будет комментировать этот вопрос", - ответила помощник депутата Татьяна Иваночко.

На вопрос, когда он сможет комментировать заявления Соболева о его возможном увольнении, ответила: "хотя бы пока соответствующае предложение не будет вынесено на обсуждение комитета".

В свою очередь лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко на своей странице в Facebook назвал заявления Соболева неправдивыми.

"Егор Соболев распространяет фейки о том, что власть предлагает нашей команде должность председателя антикоррупционного комитета, которую он сейчас занимает. Это полная ложь! В этом комитете работает заместителем председателя наш Игорь Попов и нас это устраивает. Все свои должности - и нынешние, и будущие с президентской включительно! - мы получим от народа, а не в результате коррупционных заговоров!", - заявил Ляшко.

Ранее Соболев заявил, что будет голосовать за снятие с себя депутатской неприкосновенности в случае соответствующего представления генпрокурора Юрия Луценко. он пообещал лично за это проголосовать.