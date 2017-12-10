Холодницкий: Если конфликт между антикоррупционерами и ГПУ не решится, будет "война"

Соединенные Штаты и Госдеп в частности поддерживают антикоррупционные органы, которые действуют в Украине, но "очень недовольны" ситуацией, сложившейся между ГПУ, НАБУ и САП.

Об этом в интервью "1+1" заявил глава САП Назар Холодницкий.

"Первый месседж, который мы услышали в Госдепартаменте США - дословно - "мы вас поддерживаем на 1000%". Второе - что все конфликты должны решаться правовым путем", - отметил он.

"Третье - если есть преступные действия в действиях работников прокуратуры, они должны быть изучены следствием и направлены в суд или - закрыто производство. Так же если прокуроры САП или НАБУ совершили какие-то преступные действия, должны также нести ответственность - по результатам объективного и независимого следствия", - заявил Холодницкий.

На вопрос, будет ли "война" в результате противостояния между НАБУ, САП и ГПУ, Холодницкий заметил: "Если не будет решения конфликта, прогнозирую, что да - будет война, а жертвой, в результате, станет вся страна".

"Если антикоррупционные органы, которые должны работать исключительно в юридической сфере, будут "сниматься" по политическим мотивам, - это крах всей политической и антикоррупционной реформы точно", - подытожил Холодницкий.

Как известно, 29 ноября Госмиграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой. В тот же день в НАБУ прошли обыски.

В НАБУ заявили, что детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины. По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ "завербовала" подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.

Пимахова отрицает, что требовала взятку в 30 тысяч за легализацию иностранцев.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что операция в Миграционной службе проводили совместно с Федеральным бюро расследований США - так же, как и в "янтарной делу".

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что весь аппарат агентов НАБУ на сегодняшний день вне закона, а во время работы они используют контрабандную технику, а также незаконно сотрудничают с "иностранными агентами". Луценко также утверждает, что между ГПУ и НАБУ нет войны.

Позже он проигнорировал открытие Глобального Форума по возврату активов в США, посвященный четырем странам, в том числе Украины, куда был приглашен вместе с представителями НАБУ и САП.

В свою очередь в ФБР заявили, что работают с НАБУ в пределах, определенных Меморандумом о взаимопонимании, подписанным в июне 2016 года, который позволяет ФБР предоставлять НАБУ и САП помощь в сфере расследований.

Читайте также: Агенты под ударом. Как развивалась и чем закончится очередная атака на НАБУ

Украинская правда