Хроника 19 декабря. Украина – не Грузия, и "Да пошли вы!" от Азарова
Найцікавіше:
2003. Кучма: українці – не грузини
2006. Азаров захищає бюджет та "посилає" депутатів
2008. Влада шукає крайніх через девальвацію гривні
2013. Путін обіцяє Україні 15 мільярдів доларів, а не російських солдатів
2001, середа
– Президента Леоніда Кучму ввели в оману. Такою заявою "Наша Україна" відреагувала на натяк Кучми, що до "касетного скандалу" причетна політсила Віктора Ющенка.
2002, четвер
– Цього тижня у Верховній Раді відбувся перерозподіл парламентських комітетів.
За його результатами, а також партійністю членів нового коаліційного уряду можна зробити висновок про значне посилення позицій СДПУ(о). У свою чергу лідери опозиційних фракцій оголосили про об’єднання зусиль у Верховній Раді.
2003, п’ятниця
Так Леонід Кучма пояснив свою впевненість у тому, що в Україні неможливий "грузинський сценарій", за яким під тиском протестувальників глава Грузії пішов у відставку.
Також Кучма вкотре наголосив: у президенти на наступних виборах він не балотуватиметься, навіть якщо главу держави обиратимуть у Верховній Раді.
2005, понеділок
– З 2006 року російська ціна на газ для України не буде фіксованою, заявили в "Газпромі". Планується, що ціна на газ для України буде ґрунтуватися на котируваннях нафти і нафтопродуктів на європейських ринках.
Заступник голови компанії Олександр Медведєв зазначив, що "Газпром" готовий придбати 50% газотранспортної системи України за ринковою ціною. А на думку лідера Партії регіонів Віктора Януковича, у тому, що Росія вирішила підвищити ціни на газ, винна українська сторона.
2006, вівторок
– #Дапашліви.
Конституційною більшістю голосів Верховна Рада ухвалила доопрацьований закон про держбюджет на 2007 рік, але цьому передували баталії.
Головними сторонами протистояння стали перший віце-прем'єр та міністр фінансів Микола Азаров з одного боку і заступник голови Секретаріату президента Арсеній Яценюк – з іншого.
"Да пошли вы!" – у якийсь момент не витримав Азаров.
2007, середа
– На першому ж засіданні нового уряду під головуванням Юлії Тимошенко, прем’єр пообіцяла: вона проведе аудит діяльності попереднього Кабміну Віктора Януковича.
Сам Янукович оголосив про наміри Партії регіонів створити тіньовий уряд.
2008, п’ятниця
– Прем’єр Юлія Тимошенко звинуватила керівництво Нацбанку в девальвації гривні і закликала президента Віктора Ющенка піти у відставку через обвал національної валюти.
В НБУ здивувалися цинізму Тимошенко, а глава Секретаріату президента Віктор Балога заявив: прем’єр хоче розіграти фактор Національного банку для захоплення нових владних позицій.
Якщо 1 грудня 1 долар США коштував 6,88 грн, то 19 грудня він був дорожчий уже на гривню.
2009, субота
– "Мені боляче і незрозуміло, чому президент почав так активно боротися проти мене, людини, яка з ним пройшла великий шлях, зокрема його президентської кампанії, а не проти людини, з якою він боровся у 2004 році". Прем’єр Тимошенко про президента Ющенка.
2011, понеділок
– У Києві відбувся саміт Україна-ЄС, на якому оголосили про завершення переговорів щодо тексту Угоди про асоціацію.
Проте керівники ЄС все ж висловили своє занепокоєння судовою системою України, згадавши справу Тимошенко.
2012, середа
– "Комерсант-Україна" розповідає про заплановану зустріч президентів України та Росії, яка не відбулася.
В РФ погодилися знизити Україні ціну на газ, лише якщо Україна прийме всі умови Росії щодо вступу до Митного союзу. Але Україна поки готова вступити тільки до Євразійського економічного співтовариства.
2013, четвер
Росія не збирається вводити війська в Україну, запевнив президент РФ Володимир Путін на прес-конференції в Москві. Також він прокоментував наміри виділити Україні 15 мільярдів доларів – мовляв, це не марнотратство, бо гроші все одно повернуться.
А Тhe Financial Times, посилаючись на внутрішній документ ЄС, написала про плани Заходу виділити Україні щонайменше 20 мільярдів євро в разі, якби було підписано Угоду про асоціацію.
Верховна Рада цього дня підтримала законопроект опозиції про звільнення від кримінального переслідування учасників масових акцій протесту.
А Штаб національного спротиву ухвалив рішення тримати Майдан мінімум до Різдва – 7 січня.
2014, п’ятниця
– П’ять українських військових загинули та ще 7 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.
– Лідер сепаратистів Севастополя Олексій Чалий розповів, що план анексії Криму почали готувати ще задовго до Майдану.
"Ми готувалися до цього у 2004 і 2008 роках. Але тоді ситуація не досягла такого екстриму, як минулого року, коли Янукович відмовився підписати договір про асоціацію з Євросоюзом", – зізнався він.
– У Нацбанку вважають за доцільне переглянути 99 статтю Конституції, де визначено, що НБУ має забезпечити стабільність гривні. На думку першого заступника глави НБУ Олександра Писарука, це треба зробити, щоб не вводити в оману українців щодо відповідальності Нацбанку за курс гривні.
2015, субота
– Сполучені Штати пропонували Росії припинити конфлікт навколо України. Про відповідну розмову президентів Барака Обами та Володимира Путіна розповів держсекретар США Джон Керрі.
"Президент Обама подивився на президента Путіна і сказав прямо: "Володимире, давай покінчимо з цим. Давай припинимо конфлікт навколо України. Допоможи нам розібратися з цим, реалізуючи Мінські угоди", – сказав Керрі.
2016, понеділок
– Щодня з рахунків у "ПриватБанку" знімають по 2 мільярди гривень, розповів голова правління банку Олександр Дубілет. Так українці відреагували на події навколо банку, які ввечері 18 грудня завершилися його переходом у власність держави.
Націоналізацію "Приватбанку" привітали країни "Великої сімки". А прем’єр Володимир Гройсман наголосив, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про націоналізацію банку на прохання його акціонерів.
Рустем Халілов, для УП