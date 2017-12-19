Хроника 19 декабря. Украина – не Грузия, и "Да пошли вы!" от Азарова

Найцікавіше: 2003. Кучма: українці – не грузини 2006. Азаров захищає бюджет та "посилає" депутатів 2008. Влада шукає крайніх через девальвацію гривні 2013. Путін обіцяє Україні 15 мільярдів доларів, а не російських солдатів

2001, середа

– Президента Леоніда Кучму ввели в оману. Такою заявою "Наша Україна" відреагувала на натяк Кучми, що до "касетного скандалу" причетна політсила Віктора Ющенка.

2002, четвер

– Цього тижня у Верховній Раді відбувся перерозподіл парламентських комітетів.

За його результатами, а також партійністю членів нового коаліційного уряду можна зробити висновок про значне посилення позицій СДПУ(о). У свою чергу лідери опозиційних фракцій оголосили про об’єднання зусиль у Верховній Раді.

2003, п’ятниця

– "Українці – не грузини".

Так Леонід Кучма пояснив свою впевненість у тому, що в Україні неможливий "грузинський сценарій", за яким під тиском протестувальників глава Грузії пішов у відставку.

Також Кучма вкотре наголосив: у президенти на наступних виборах він не балотуватиметься, навіть якщо главу держави обиратимуть у Верховній Раді.

2005, понеділок

– З 2006 року російська ціна на газ для України не буде фіксованою, заявили в "Газпромі". Планується, що ціна на газ для України буде ґрунтуватися на котируваннях нафти і нафтопродуктів на європейських ринках.

Заступник голови компанії Олександр Медведєв зазначив, що "Газпром" готовий придбати 50% газотранспортної системи України за ринковою ціною. А на думку лідера Партії регіонів Віктора Януковича, у тому, що Росія вирішила підвищити ціни на газ, винна українська сторона.

2006, вівторок

– #Дапашліви.

Конституційною більшістю голосів Верховна Рада ухвалила доопрацьований закон про держбюджет на 2007 рік, але цьому передували баталії.

Головними сторонами протистояння стали перший віце-прем'єр та міністр фінансів Микола Азаров з одного боку і заступник голови Секретаріату президента Арсеній Яценюк – з іншого.

"Да пошли вы!" – у якийсь момент не витримав Азаров.

2007, середа

– На першому ж засіданні нового уряду під головуванням Юлії Тимошенко, прем’єр пообіцяла: вона проведе аудит діяльності попереднього Кабміну Віктора Януковича.

Сам Янукович оголосив про наміри Партії регіонів створити тіньовий уряд.

2008, п’ятниця

– Прем’єр Юлія Тимошенко звинуватила керівництво Нацбанку в девальвації гривні і закликала президента Віктора Ющенка піти у відставку через обвал національної валюти.

В НБУ здивувалися цинізму Тимошенко, а глава Секретаріату президента Віктор Балога заявив: прем’єр хоче розіграти фактор Національного банку для захоплення нових владних позицій.

Якщо 1 грудня 1 долар США коштував 6,88 грн, то 19 грудня він був дорожчий уже на гривню.

2009, субота

– "Мені боляче і незрозуміло, чому президент почав так активно боротися проти мене, людини, яка з ним пройшла великий шлях, зокрема його президентської кампанії, а не проти людини, з якою він боровся у 2004 році". Прем’єр Тимошенко про президента Ющенка.

2011, понеділок

– У Києві відбувся саміт Україна-ЄС, на якому оголосили про завершення переговорів щодо тексту Угоди про асоціацію.

Проте керівники ЄС все ж висловили своє занепокоєння судовою системою України, згадавши справу Тимошенко.

2012, середа

– "Комерсант-Україна" розповідає про заплановану зустріч президентів України та Росії, яка не відбулася.

В РФ погодилися знизити Україні ціну на газ, лише якщо Україна прийме всі умови Росії щодо вступу до Митного союзу. Але Україна поки готова вступити тільки до Євразійського економічного співтовариства.

2013, четвер

– Хроніка Революції Гідності.

Росія не збирається вводити війська в Україну, запевнив президент РФ Володимир Путін на прес-конференції в Москві. Також він прокоментував наміри виділити Україні 15 мільярдів доларів – мовляв, це не марнотратство, бо гроші все одно повернуться.

А Тhe Financial Times, посилаючись на внутрішній документ ЄС, написала про плани Заходу виділити Україні щонайменше 20 мільярдів євро в разі, якби було підписано Угоду про асоціацію.

Верховна Рада цього дня підтримала законопроект опозиції про звільнення від кримінального переслідування учасників масових акцій протесту.

А Штаб національного спротиву ухвалив рішення тримати Майдан мінімум до Різдва – 7 січня.

2014, п’ятниця

– П’ять українських військових загинули та ще 7 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Лідер сепаратистів Севастополя Олексій Чалий розповів, що план анексії Криму почали готувати ще задовго до Майдану.

"Ми готувалися до цього у 2004 і 2008 роках. Але тоді ситуація не досягла такого екстриму, як минулого року, коли Янукович відмовився підписати договір про асоціацію з Євросоюзом", – зізнався він.

– У Нацбанку вважають за доцільне переглянути 99 статтю Конституції, де визначено, що НБУ має забезпечити стабільність гривні. На думку першого заступника глави НБУ Олександра Писарука, це треба зробити, щоб не вводити в оману українців щодо відповідальності Нацбанку за курс гривні.

2015, субота

– Сполучені Штати пропонували Росії припинити конфлікт навколо України. Про відповідну розмову президентів Барака Обами та Володимира Путіна розповів держсекретар США Джон Керрі.

"Президент Обама подивився на президента Путіна і сказав прямо: "Володимире, давай покінчимо з цим. Давай припинимо конфлікт навколо України. Допоможи нам розібратися з цим, реалізуючи Мінські угоди", – сказав Керрі.

2016, понеділок

– Щодня з рахунків у "ПриватБанку" знімають по 2 мільярди гривень, розповів голова правління банку Олександр Дубілет. Так українці відреагували на події навколо банку, які ввечері 18 грудня завершилися його переходом у власність держави.

Націоналізацію "Приватбанку" привітали країни "Великої сімки". А прем’єр Володимир Гройсман наголосив, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про націоналізацію банку на прохання його акціонерів.

Рустем Халілов, для УП