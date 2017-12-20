Хроника 20 декабря. Руки Ющенко ничего не крали, а Луценко борется с "тормозами"

Найцікавіше: 2004. Ющенко на дебатах: ці руки нічого не крали 2006. Луценко створює "Народну самооборону" проти "вічних тормозів" 2008, 2009. Ющенко і Тимошенко – "вічна" дружба на рік

2001, четвер

– 258 голосами "за" Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2002 рік. На думку міністра фінансів Ігоря Мітюкова, голосування за бюджет стало доказом того, що в парламенті склалася конструктивна більшість, здатна "провести важливі проекти".

2002, п’ятниця

– Україна не змогла вжити достатньо заходів у боротьбі з відмиванням брудних грошей. У зв’язку з цим Сполучені Штати збираються ввести проти неї санкції. Про це оголосили в Казначействі США.

Про необхідність контрзаходів проти України заявила Міжнародна організація з протидії відмиванню брудних грошей FATF.

2003, субота

– Опозиція не піде на президентські вибори 2004 року разом. Один з вагомих представників опозиції – Комуністична партія – визнала неможливість підтримувати разом з "демократичною опозицією" єдиного кандидата в президенти.

Також у КПУ виступили категорично проти обрання президента в парламенті у 2004 році і продовження повноважень депутатів нинішнього скликання до 2007 року.

2004, понеділок

– Ввечері країна біля телевізорів. Відбуваються теледебати кандидатів у президенти Віктора Ющенка та Віктора Януковича.

Янукович переходить на російську та пояснює свої вислови про "козлів, що заважають жити" та "помаранчевих щурів". А Ющенко запам’ятовується в першу чергу запевненням, що його руки нічого не крали.

2005, вівторок

– Президент Віктор Ющенко та прем’єр Юрій Єхануров провели прес-конференцію, на якій повідомили про досягнення за майже рік перебування "помаранчевих" у владі.

Але головним питанням прес-конференції було, як влада збирається вирішувати з "Газпромом" питання ціни на газ. Одна з заяв Ющенка: "Україна в змозі переглянути ціну на базування Чорноморського флоту Росії в Севастополі".

А під будівлею, де відбувалася прес-конференція, провели пікет активісти, які виступали проти того, щоб у контрольованого Віктором Пінчуком "Придніпров’я" забирали активи Нікопольського заводу феросплавів.

2006, середа

– Протистояння між прем'єром Віктором Януковичем та міністром закордонних справ Борисом Тарасюком заходить у глухий кут.

Депутати Партії регіонів завадили Тарасюку потрапити на засідання Кабміну. Відбулася сутичка. Тарасюк до зали так і не зайшов та пообіцяв судовий позов.

Янукович Тарасюка на посаді глави МЗС не визнає та закликає президента Ющенка негайно призначити виконувача обов’язків міністра закордонних справ.

– Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко оголосив про створення громадянського руху "Народна самооборона". Причина для цього – "реванш кучмістів".

"Як кажуть, у світі немає вічного двигуна, зате є "вічні тормози", сьогодні ми їх дедалі більше бачимо в органах центральної виконавчої влади", – сказав Луценко. Також екс-міністр заявив: у нього немає президентських амбіцій.

2007, четвер

– "Олесь Станіславович, ви такий маленький, ви такий нахабний, що ви просто не уявляєте!" Депутат Київської міськради Віталій Кличко дискутує з секретарем Київради Олесем Довгим.

– "Відкриттям 2007 року" оголосив журнал "Кореспондент" голову Верховної Ради Арсенія Яценюка. "Комбінатором року" визнали керівника Секретаріату президента Віктора Балогу, а "Особистістю року" – прем’єра Юлію Тимошенко.

– Юлія Тимошенко закликала українських політиків припинити чвари й об'єднатися заради України.

"І коли я говорю, що ми зробимо, виконаємо, наведемо порядок, я маю на увазі повну єдність президента, уряду і демократичної коаліції у Верховній Раді. Єдність, яку я не дам нікому зруйнувати!" – пообіцяла вона.

2008, субота

– "Я не хочу бути співучасником такої владної команди, і саме тому я чітко заявляю, що перебуваю в опозиції до таких чиновників, якими є президент України, голова НБУ, все злочинне угруповання, яке їх сьогодні оточує".

Прем’єр Тимошенко переходить в опозицію до президента Ющенка. Також вона заявила, що фракція БЮТ наполягатиме на звільненні Володимира Стельмаха з посади голови Національного банку.

На думку Тимошенко, людина, яка прийде на місце Стельмаха, буде здатна забезпечити курс в 6,0-6,5 гривень за долар США. Офіційний курс Нацбанку на той момент: 7,88 гривень за долар.

2010, понеділок

– Екс-прем’єра Юлію Тимошенко перевели зі статусу підозрюваної в статус обвинуваченої. З неї взяли підписку про невиїзд.

15 грудня Генпрокуратура порушила кримінальну справу стосовно Тимошенко за фактом нецільового використання коштів, одержаних Україною в рамках Кіотського протоколу.

У БЮТ заявили: найближчими днями парламентські фракції "БЮТ-Батьківщина" та "Наша Україна – Народна самооборона" створять об’єднану опозицію.

2011, вівторок

– Активісток руху Femen у Білорусі захопив КДБ, їх відвезли до лісу і погрожували спалити, заявили в самому русі. Це відбулося після того, як активістки влаштували перфоманс біля будівлі КДБ у Мінську. У Комітеті держбезпеки Білорусі заявили, що не чули про затримання Femen.

– Група "Приват" бізнесмена Ігоря Коломойського оформила свій контроль над "Укртатнафтою" – найбільшим нафтопереробником у країні, пише "Комерсант-Україна".

2012, четвер

– Україна зробила стратегічну фундаментальну помилку, не віддавши в оренду свою газотранспортну систему. Так вважає президент Росії Володимир Путін. Він заявив, що одного дня взагалі "постане питання про доцільність існування ГТС України".

2013, п’ятниця

– Хроніка Революції Гідності.

Вперше з появи Євромайдану президент Віктор Янукович провів кілька виїзних зустрічей. Через це центр Києва періодично блокували силовики.

Генпрокурор Віктор Пшонка визнав під час виступу у Верховній Раді, що працівники спецпідрозділу "Беркут" перевищили застосування сили під час розгону акції на Майдані в ніч на 30 листопада.

За його словами, мітингувальники "ускладнювали" встановлення ялинки на Майдані. Цього ж дня в приміщенні комітетів Верховної Ради відбулося нагородження силовиків, включно з "беркутівцями", з нагоди Дня міліції.

Арсені Яценюк, Олександр Турчинов та Олег Тягнибок фігурують у справі про державний заколот. Про це розповів журналістам сам Яценюк.

2014, субота

– Одна дитина померла внаслідок обстрілів у Горлівці, ще одна дістала поранення.

– США ввели нові економічні санкції щодо окупованого Криму. У Штати заборонили ввозити будь-які товари, послуги або технології з Криму. І навпаки – заборонено ввозити до Криму продукти з США.

А Канада, яка напередодні ввела додаткові економічні санкції проти Росії, оприлюднила список з 20 росіян, на які поширюватимуться додаткові санкції і буде введено заборону на в'їзд.

2016, вівторок

– Один український військовий загинув та ще 9 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. Сили АТО відбили атаку бойовиків під Світлодарськом Донецької області.

– Національний банк надав націоналізованому "ПриватБанку" кредит рефінансування на 15 мільярдів гривень.

Це зроблено з метою підтримки ліквідності, забезпечення безперебійного обслуговування клієнтів, роботи відділень та банкоматів та своєчасного забезпечення розрахунків.

Кредит надано на 10 днів.

Як ранішe розповідав голова правління "ПриватБанку" Олександр Дубілет, щодня вкладники банку знімали по 2 мільярди гривень. Так українці відреагували на події навколо банку, які ввечері 18 грудня завершилися його переходом у власність держави.

Рустем Халілов, для УП