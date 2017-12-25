Геращенко подтвердила дату обмена пленными

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко подтвердила, что обмен пленными состоится 27 декабря.

Об этом она написала в Facebook.

"27 декабря состоится освобождению заложников. Как и говорила украинская сторона - к новогодним и рождественским праздникам. Мы стремились сделать это раньше, до 24 декабря, но счастливы, что есть подтверждение даты до нового года. Мы - полностью готовы", - написала она.

Ранее Геращенко заявила, что Украина готова отдать 306 человек в обмен на 74 пленных боевиками ОРДЛО украинца.

Как известно, главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко заявил, что обмен пленными состоится 27 декабря.

Кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что обмен пленных состоится по предварительно оговоренной формуле "306 на 74".

20 декабря Трехсторонняя контактная группа в Минске подтвердила планы сторон по обмену удерживаемых лиц к Новому году.

Ранее боевики ОРДЛО направили в минскую группу дополнительные списки людей, которых требуют включить в перечень лиц на освобождение, что ведет к срыву процесса обмена пленными.

13 декабря Геращенко сообщила, что дата обмена заложниками пока не согласована, поскольку украинская сторона не может силой отправить на оккупированные территории Донбасса заложников, которые не хотят туда возвращаться.

Ранее сообщалось, что запрашиваемые главарями ОРДЛО заложники не желают возвращаться на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

5 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта не определились с датой обмена удерживаемых лиц.

Вместе с тем, подчеркнул он, стороны взяли на себя обязательства осуществить обмен удерживаемых лиц к новогодним и рождественским праздникам.

Украинская правда