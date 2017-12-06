Мы хотим получить то подозрение – адвокат Саакашвили

Адвокат Саакашвили Павел Богомазов заявляет, что они хотят получить подозрение и даже ходили за ним в ГПУ, но там никаких документов не получили.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде", отвечая на вопрос, будет ли он брать подозрение, если такое придет к нему как к защитнику Саакашвили.

"Я не то, что возьму, я хочу его получить. Я специально ходил для этого в ГПУ. Почему они вопреки закону присылают его по почте, вместо того, чтобы со мной встретиться, мне не понятно. Зачем затягивать время?" - сказал Богомазов и отметил, что направлять подозрения по почте "внепроцессуальный механизм".

На вопрос, будет ли брать подозрение Саакашвили, адвокат сказал:

"Он как-то должен понять, что ему это подозрение пришло. Каким образом это будет? В среднем письмо по Киеву идет до 3 суток. То есть когда мы получим? Сообщит ли нам почта об этом? Это тоже не понятно. Мы же не можем сидеть на почте целыми днями и ждать, пока ГПУ пришлет подозрение".

На просьбу объяснить, почему Саакашвили не может пойти более легким путем – появиться к следователю и там уже все уточнить и получить, Богомазов ответил:

"Мы вчера к ним и ходили по этому поводу. Но мы же не будем за ними бегать по всему Киеву и умолять их. Мы не нарушаем закон, они нарушают".

Он добавил, что ходил в ГПУ после обыска и задержания Саакашвили, но следователь не нашел для него времени.

"Мы вчера приходили сразу. Поскольку все происходит вопреки закону, мы хотим хотя бы получить повестку – это такой уже примитивизм, что дальше некуда. Даже повестку и ту не хотят вручать! Объявляют что-то с трибуны Верховной Рады, разглашают данные досудебного расследования", - сказал адвокат.

По его словам, вручить подозрение или повестку Саакашвили очень просто и для объявления его в розыск нет оснований.

"Саакашвили ни от кого не прячется. Почему следователи элементарно оперативного работника не присылают, чтобы он вручил ему повестку, тоже не понятно. Несколько часов назад я видел его (Саакашвили – ред.) в палаточном городке. Он встречается с людьми, в 2 метрах от него стоят правоохранители", - сказал Богомазов.

Он убежден, что правоохранители с самого начала – еще когда пришли с обыском – знали, что действуют вне закона.

По словам Богомазова, в квартиру Саакашвили во время обыска он попал случайно.

"Я был одет такую ​​куртку, что они подумали, что я или следователь, или сотрудник СБУ, и так я туда пробрался. Когда они понятно, что к ним попал адвокат Саакашвили, то, что они мне высказали в интервью не передашь", - подытожил адвокат.

Как известно, ранее на заседании Верховной Рады генпрокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранители направили подозрение Саакашвили на его место проживания и его защите.

"В связи с бегством вчера Саакашвили, сегодня по определенному законом порядку на его место проживания и его защите направлено подозрение, и фактически до конца дня его будут считать врученным", - сказал Луценко.

Как известно, ранее ГПУ сообщила, что правоохранители направили Саакашвили подозрение на его адрес проживания.

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