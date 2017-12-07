ВАСУ: Ляшко с нардепами ворвался в суд с угрозами

Народные депутаты во главе с лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко давят на работников Высшего административного суда Украины и угрожают им.

Об этом говорится в заявлении на сайте суда от 6 декабря.

Указывается, что 6 декабря Ляшко с нардепами "ворвалась в помещение Высшего административного суда Украины с непонятными обвинениями и противозаконными требованиями".

"Народные депутаты вместе с другими неизвестными лицами направились в кабинет руководителя аппарата суда А.Шевченко, где требовали от руководителя аппарата совершение действий, которые не относятся к его компетенции, при этом Ляшко использовал нецензурную лексику, пытаясь запугать и морально давить на руководителя аппарата и других работников суда", - говорится в заявлении.

В частности, народные депутаты требовали предоставить копию судебного решения о досрочном прекращении полномочий народного депутата Андрея Артеменко с отметкой о вступлении решения в законную силу.

Ляшко заявил, что такое решение им необходимо для того, чтобы ЦИК предоставил мандат следующему по списку кандидату от "Радикальной партии".

В суде отметили, что получили соответствующий запрос ЦИК относительно получения копии указанного судебного решения с отметкой о вступлении его в законную силу 5 декабря.

"В тот же день запрос был зарегистрирован и передан судье-докладчику по делу для предоставления ответа. А уже... утром, 6 декабря 2017 года, группа народных депутатов обвинила суд в затягивании и блокировании назначения кандидата народного депутата Верховной Рады от их партии", - заявили в суде.

"Кроме этого, следует отметить, что Кодексом административного судопроизводства Украины не предусмотрено проставление никаких отметок на копии судебного решения о вступлении его в законную силу", - говорится в заявлении ВАСУ.

В то же время там заявили, что "Ляшко, руководствуясь собственными политическими мотивами, прибегая к позорным методам давления и прямых угроз и личностных оскорблений, пытался получить нужный ему ответ противозаконно".

"Такие действия в Высшем административном суде Украины расценивают как прямое вмешательство в деятельность суда и призывают народных избранников решать все вопросы законно и вне политики", - говорится в заявлении.

У себя на странице в Facebook Ляшко опубликовал видео из кабинета Шевченко.

Как известно 20 февраля "Радикальная партия" исключила Андрея Артеменко из состава фракции.

Причиной стал так называемый "план нормализации отношений между Украиной и Россией", который Артеменко передал бывшему советнику президента Дональда Трампа Майклу Флинну для отмены санкций.

Этот план предусматривал вывод всех российских войск из Восточной Украины и референдум о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет. Также Артеменко якобы передал в США доказательства коррумпированности президента Украины Петра Порошенко.

Позже нардеп заявил, что его слова об "аренде Крыму" неправильно истолковали.

2 октября Высший административный суд признал законным указ президента о прекращении украинского гражданства экс-нардепа Андрея Артеменко.

В Верховную Раду после досрочного прекращения депутатских полномочий Андрея Артеменко проходит включена в избирательный список Радикальной партии под № 28 Валерия Заружко.