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Чийгоз и Умеров призвали министров стран ОБСЕ продолжить давление на РФ

Четверг, 7 декабря 2017, 23:19
Чийгоз и Умеров призвали министров стран ОБСЕ продолжить давление на РФ

Заместители главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров обратились к министрам стран ОБСЕ с призывом продолжать международное давление на РФ.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Чийгоз и Умеров обратились к министрам с призывом продолжать международное давление на Российскую Федерацию для прекращения агрессивной и репрессивной политики этой страны против Украины и ее граждан, независимо от их этнической принадлежности", - говорится в сообщении.

Как известно, Чийгоз и Умеров подают в суд на администрацию Путина.

Ранее Умеров и Чийгоз послали запросы в администрацию президента РФ с просьбой объяснить, на каком основании их освободили из-под стражи.

У Путина ответили, что предоставить эти данные "не представляется возможным".

29 ноября, турецкий телеканал Haberturk сообщил, что Турция обменяла Умерова и Чийгоза на двух россиян, обвиняемых в шпионаже.

25 октября осужденных оккупантами Крыма заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции. Оттуда они отправились в Украину.

До этого они отказались писать прошение о помиловании.

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Темы: Крымкрымские татарыполитзаключенныеОБСЕ
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