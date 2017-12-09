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Под домом Луценко произошла потасовка, применили газ

Суббота, 9 декабря 2017, 14:59

Возле дома генпрокурора Юрия Луценко, где активисты "Автомайдана" и общественных организаций проводят акцию "Одеяло для генпрокурора", произошла потасовка и применен слезоточивый газ.

Как сообщает УНИАН, стычка произошла между активистами и нардепом от БПП Олегом Барной и его людьми, во время которой газ применили против Барны. 

"Возле дома участников "Автомайдана" встретил народный депутат от БПП Олег Барна и еще несколько человек, которые начали говорить, что активисты действуют за деньги. Между участниками "Автомайдана" и Барной и его людьми произошли небольшие стычки, во время которых против Барны применили слезоточивый газ. После этого он вместе со сторонниками ушел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возле дома находятся несколько десятков правоохранителей.

Сам Барна по этому поводу на своей странице в Facebook заявил: "Приехал к дому Луценко посмотреть, что делают "активисты",разговаривать с людьми, журналистами, некоторые депутаты (Соболев, Парасюк и другие) начали накручивать людей: здесь живут воры, украли, и т.п.".

Он добавил, что "начались крики, толкотня, маты, угрозы. В глаза брызнули "черёмухой" ... Учитывая российское гражданство отдельных организаторов, не исключаю и руководство оттуда для дестабилизации в стране".

Темы: ЛуценкоБПП
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