Саакашвили призвал выйти на акцию в связи с убийством Ноздровской

Экс-глава Одесской ОГА и лидер "Руха новых сил" Саакашвили призвал неравнодушных прийти под управление МВД в Киевской области на анонсированную ранее общественными активистами акцию с требованием найти убийц юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

Об этом говорится в заметке на его странице в facebook.

"Завтра возмущенные граждане идут под МВД и СБУ требовать справедливости. Я призываю присоединиться к ним всех неравнодушных", - написал он.

При этом он отметил, что сам на акцию не придет, чтобы избежать обвинений, что он хочет использовать эту трагедию в своих политических целях.

"Буду ли я завтра среди них? Буду. Душой и сердцем. Я буду с вами - но не рядом и не на трибуне. Придут мои соратники и друзья. Что бы армия информационных мошенников не сообщила всем, что Саакашвили использует смерть этой смелой женщины для собственной политической выгоды", - говорится в заметке.

В то же время, Саакашвили назвал убийство Ноздровской следствием "власти преступной системы".

"Когда вся правоохранительная система, управляемая президентом и министром МВД, мобилизована для преследования политических противников, критиков власти, общественных активистов, борцов с коррупцией, власть в стране медленно и уверенно захватывает криминал. Это не просто уголовники и отщепенцы - это криминал которому принадлежат в Украине полицейские, силовики, прокуроры", - заявил он.

Саакашвили призвал сделать эту акцию бессрочной.

"Я думаю пришло время нам всем не расходится, пока требования людей не будут выполнены. Пока не будут найдены убийцы. Пока не полетят головы полицейского начальства - зажрались на своих постах и ​​прикрывают криминал во власти", - заявил он.

Как известно, активисты устроят акцию с требованием найти убийц Ирины Ноздровской.

Мероприятие состоится в 12:00 2 января возле здания областного управления полиции Киевской области на ул.Владимирской, 15.

Также в ходе акции будут требовать привлечь все силы к расследованию убийства правозащитницы и предоставить ее дочери - Анастасии - охрану, поскольку ей также неоднократно угрожали.

Как сообщалось, по делу об убийстве Ноздровской задержан ее бывший жених Виталий Сергеев. Полиция допрашивает его как подозреваемого.

Ранее 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области было выявлено тело женщины. Полиция выяснила, что это недавно исчезнувший юрист Ирина Ноздровская.

30 декабря Вышгородское управления полиции объявило Ноздровскую в розыск. В сообщении отмечалось, что она исчезла около 16:00 29 декабря.

Дочь Ноздровской сообщала об исчезновении матери. По ее словам, Ирина исчезла 29 декабря, поехав на работу, с которой не вернулась. Последний раз на связь она выходила около 17:00, после чего ее телефон был отключен.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры - Светланы Сапатинской, которую в с.Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Светлана получила тяжелые травмы и скончалась, а ее 4-летний сын Матвей стал полусиротой.

Ранее Россошанский уже фигурировал в делах о краже авто и ограбления, лечился от алкогольно-наркотической зависимости, но ни разу не был привлечен к наказанию.

После смертельного ДТП Россошанского сначала не арестовали, а отпустили под домашний арест. Анализ его крови взяли через 8 часов после аварии, а результатов не было в течение 5 суток. Суд не принял во внимание факт наркотического опьянения Россошанского во время ДТП.

Доказательства по делу в защиту сестры собирала сама Ноздровская. При этом со стороны Россошанского ей угрожали, запугивали, ее дочь избили, добиваясь от Ноздровской заявления о том, что она не имеет к виновнику ДТП претензий. Такой документ подписал муж погибшей Светланы.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

27 декабря 2017 года состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.