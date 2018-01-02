Дочь Ноздровской рассказала, кого подозревает в убийстве матери

Дочь убитой юристки Ирины Ноздровской Анастасия рассказала, кого подозревает в убийстве матери.

Об этом сообщает ТСН.



"Это может быть месть. Ее держали, а потом вены перерезали и сбросили в реку. Они хотели, чтобы она подписала документы о том, что не имеет к ним никаких претензий", - рассказала Анастасия Ноздровская.



Она рассказала, что их сосед угрожал ее семье.



"От него угрозы поступали постоянно. Это, значит, наш сосед. Он сидел в тюрьме. Он угрожает моим родителям, потому что его друг - Россошанский", - сказала дочь убитой юристки.



Однако человек опроверг слова Анастасии Ноздровской. По его словам, в последний раз он видел убитую юристку на заседании суда, на котором суд отправил его приятеля в СИЗО.



"29-го или 27-го числа на суде был. В последний раз ее видел", - утверждает сосед убитой.



Кроме того, по утверждениям Анастасии Ноздровской, полиция не допросила тех лиц, кого подозревает девушка.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.