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Волкер и Черныш обсудили помощь жителям оккупированных территорий

Среда, 24 января 2018, 06:22

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш обсудили помощь жителям временно оккупированных территорий Украины.

Об этом Волкер написал в Twitter.

"Хорошая дискуссия с министром Чернишем о том, как Украина и США могут работать вместе с международными организациями, чтобы помочь людям на подконтрольных России территориях Украины и восстановить территориальную целостность Украины", - написал Волкер.

Как сообщалось, 23 января встречу с Волкером имел президент Украины Петр Порошенко.

Также в этот день со специальным представителем США встретился глава Генштаба и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

На 24 января была запланирована поездка Волкера на Донбасс, но, как сообщили в посольстве США, визит отменен из-за ухудшения погодных условий.

26 января может состояться встреча специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера и советника президента России Владислава Суркова.

Темы: ДонбассоккупацияРосcияСША
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