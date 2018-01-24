Волкер и Черныш обсудили помощь жителям оккупированных территорий

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш обсудили помощь жителям временно оккупированных территорий Украины.

Об этом Волкер написал в Twitter.

"Хорошая дискуссия с министром Чернишем о том, как Украина и США могут работать вместе с международными организациями, чтобы помочь людям на подконтрольных России территориях Украины и восстановить территориальную целостность Украины", - написал Волкер.

Good discussion with Minister Chernysh about 🇺🇦+🇺🇸 can work together along with international organizations to help the people in Russia-controlled parts of Ukraine and restore 🇺🇦’s territorial integrity. @mtot_gov_ua @USEmbassyKyiv pic.twitter.com/b24tKBINQd — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) January 23, 2018

Как сообщалось, 23 января встречу с Волкером имел президент Украины Петр Порошенко.

Также в этот день со специальным представителем США встретился глава Генштаба и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

На 24 января была запланирована поездка Волкера на Донбасс, но, как сообщили в посольстве США, визит отменен из-за ухудшения погодных условий.

26 января может состояться встреча специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера и советника президента России Владислава Суркова.