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В Конгрессе США не нашли доказательств "акустических атак" на Кубе

Воскресенье, 7 января 2018, 03:00

Американский сенатор Джефф Флэйк заявил, что США не нашли доказательств "акустических атак" на дипломатов посольства в Гаване.

Об этом сообщает AP.

По словам Флэйка, кубинские чиновники сообщили ему, что ФБР после визита на Кубу не выявило доказательств подобных атак.

"Нет никаких свидетельств, что кто-то намеренно пытался нанести кому-то вред. Никто не говорит, что с сотрудниками посольства ничего не произошло, но нет никаких доказательств, что это была преднамеренная атака с чьей-то стороны", - отметил сенатор.

Как известно, в сентябре 2017 года госдепартамент США заявил, что рассматривает возможность закрытия посольства на Кубе по причине "звуковых атак".

После этого в октябре президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что именно правительство Кубы несет ответственность за атаки неизвестными акустическими устройствами на американских дипломатов в Гаване.

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
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