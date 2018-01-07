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В Петербурге прошли пикеты в защиту политзаключенных

Воскресенье, 7 января 2018, 06:19

В российском Санкт-Петербурге 6 января прошла акция в поддержку политзаключенных.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что 6 января полтора десятка активистов вышли на Невский проспект с плакатами против политики подавления гражданских свобод в РФ, расширения спектра применения "политических" статей Уголовного кодекса и принятия новых репрессивных законов.

"Задача участников пикетов  сделать обзорную акцию по событиям прошлого года и назвать много имен, которые еще не звучали на протестных акциях",  заявила активистка Петербургского демократического движения "Солидарность" Ольга Смирнова.

Некоторые активисты вышли на Невский проспект в защиту участников запрещенной в РФ "Артподготовки", названных властями сторонниками "свержения основ государственности", которые готовили революцию 5 ноября, которой, как известно, не было.

Ранньше активисти в Москве поддержали украинских политзаключенных.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияполитзаключенные
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