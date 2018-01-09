В ГПУ заявляют об угрозе рассмотрения дела Януковича
Вследствие создания окружных судов есть вероятность, что дело против бывшего президента Виктора Януковича будут рассматривать сначала.
Об этом заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в эфире "5 канала", передают "Украинские Новости".
"Мы выражаем обеспокоенность результатами создания окружных судов. Остаются открытым вопрос о делах того же Януковича, поскольку в связи с созданием окружного суда существует вероятность того, что все материалы будут слушать заново", - заявил Енин.
Он добавил, что Генпрокуратура не может допустить того, чтобы все резонансные дела слушались сначала.
Как известно, 29 декабря президент Петр Порошенко подписал указы о ликвидации местных и создании окружных судов в Украине в рамках второго этапа судебной реформы.
Ранее ВРП одобрил проект указа Порошенко о ликвидации 142 местных и создании 74 окружных судов.
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