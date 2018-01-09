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В ГПУ заявляют об угрозе рассмотрения дела Януковича

Вторник, 9 января 2018, 20:49

Вследствие создания окружных судов есть вероятность, что дело против бывшего президента Виктора Януковича будут рассматривать сначала.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в эфире "5 канала", передают "Украинские Новости".

"Мы выражаем обеспокоенность результатами создания окружных судов. Остаются открытым вопрос о делах того же Януковича, поскольку в связи с созданием окружного суда существует вероятность того, что все материалы будут слушать заново", - заявил Енин.

Он добавил, что Генпрокуратура не может допустить того, чтобы все резонансные дела слушались сначала.

Как известно, 29 декабря президент Петр Порошенко подписал указы о ликвидации местных и создании окружных судов в Украине в рамках второго этапа судебной реформы.

Ранее ВРП одобрил проект указа Порошенко о ликвидации 142 местных и создании 74 окружных судов.

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Темы: ГенпрокуратураЯнуковичсуд
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