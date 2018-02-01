Под Авдеевкой погиб боец 1996 года рождения – штаб АТО

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Четверг, 1 февраля 2018, 12:59

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один военный, еще двое травмированы.

Об этом рассказал на брифинге 1 февраля спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк.

"К сожалению, в результате вражеского прицельного обстрела неподалеку Авдеевки погиб 1 украинский военнослужащий - 1996 года рождения. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего защитника, отдавшего жизнь за мирное будущее Украины", - сказал Гуцуляк.

"Кроме этого в результате обстрелов из минометов калибра 82 миллиметра двое наших военнослужащих получили боевые травмы. Их оперативно доставили в лечебные учреждения. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное", - отметил полковник.

По его словам, враг не только обстреливал позиции сил АТО, но и возобновил обстрелы границ мирных населенных пунктов из запрещенных Минскими соглашениями видов вооружения.

Как сообщалось, 31 января на встрече Трехсторонней контактной группы украинская сторона обратила внимание на ненадлежащее выполнение Россией как стороной конфликта на Донбассе договоренностей о введении "рождественского" перемирия.

Так с 23 декабря 2017 года, когда начало действовать так называемое "рождественское" перемирие украинская сторона зафиксировала лишь один день без обстрелов со стороны РФ/ОРДЛО.

"Хотя в целом количество обстрелов со стороны РФ/ОРДЛО стало меньше, крайне тревожно то, что все обстрелы - прицельные, а каждый второй обстрел происходит с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений (120мм и 82мм минометы, 122 мм артиллерия)", - заявила украинская сторона.

Валентина Романенко, УП
Темы: АТО
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