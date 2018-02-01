Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под Авдеевкой погиб боец 1996 года рождения – штаб АТО

Четверг, 1 февраля 2018, 11:59

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один военный, еще двое травмированы.

Об этом рассказал на брифинге 1 февраля спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк.

"К сожалению, в результате вражеского прицельного обстрела неподалеку Авдеевки погиб 1 украинский военнослужащий - 1996 года рождения. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего защитника, отдавшего жизнь за мирное будущее Украины", - сказал Гуцуляк.

"Кроме этого в результате обстрелов из минометов калибра 82 миллиметра двое наших военнослужащих получили боевые травмы. Их оперативно доставили в лечебные учреждения. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное", - отметил полковник.

По его словам, враг не только обстреливал позиции сил АТО, но и возобновил обстрелы границ мирных населенных пунктов из запрещенных Минскими соглашениями видов вооружения.

Как сообщалось, 31 января на встрече Трехсторонней контактной группы украинская сторона обратила внимание на ненадлежащее выполнение Россией как стороной конфликта на Донбассе договоренностей о введении "рождественского" перемирия.

Так с 23 декабря 2017 года, когда начало действовать так называемое "рождественское" перемирие украинская сторона зафиксировала лишь один день без обстрелов со стороны РФ/ОРДЛО.

"Хотя в целом количество обстрелов со стороны РФ/ОРДЛО стало меньше, крайне тревожно то, что все обстрелы - прицельные, а каждый второй обстрел происходит с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений (120мм и 82мм минометы, 122 мм артиллерия)", - заявила украинская сторона.

Валентина Романенко, УП
Темы: АТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:52
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
Все новости...
Реклама: