Полиция закончила расследование смертельного ДТП в Харькове

Досудебное расследование по делу о ДТП в Харькове, в котором погибли 6 человек, закончилось, стороны ознакомились с материалами.

Об этом "Украинской правде" сообщила адвокат подозреваемой в совершении аварии Елены Зайцевой Юлия Козырь и адвокат второго подозреваемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

"Досудебное расследование по делу завершено. Материалы открыты стороне защиты для ознакомления. Мы даже уже подписали протокол об ознакомлении с материалами расследования. И защита Дронова, кажется, тоже закончила знакомиться и подписала протокол", - сказала Козырь.

Перепелица подтвердил, что они также ознакомились с материалами дела и подписали протокол.

"Аналогично, ознакомились, подписали", - сказал Перепелица.

Защитники выразили уверенность, что в ближайшие дни дело передадут в суд.

"Уверена, что до 10 февраля (10 февраля заканчивается мера пресечения для подозреваемых – ред.) должен быть рассмотрен этот вопрос. Поэтому и передано будет дело в суд, и суд назначит рассмотрение до 10 февраля", - сказала Козырь.

По словам Перепелицы, на этой неделе обещают вручить обвинительный акт.

"Соответственно, со дня поступления обвинительного акта подготовительное судебное заседание должно быть назначено не позднее, чем через 5 дней", - сказал Перепелица.

Он пояснил, что на подготовительном заседании рассмотрят вопрос о продлении меры пресечения подозреваемым и решат вопрос о возможности назначения судебного разбирательства.

Как известно, 18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который проходит как свидетель, может быть изменен.

6 ноября правоохранители сообщили Дронову о подозрении.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg без возможности внесения залога.

16 ноября до объявления решения апелляционного суда Дронов заявил, что может объявить голодовку.

16 ноября Апелляционный суд Харьковской области отказался смягчить меру пресечения в отношении Дронова.

6 декабря стало известно, что в организме Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин.

13 декабря суд на 2 месяца продлил арест Зайцевой. Она признала свою вину в совершении ДТП.

Суд также оставил под стражей Дронова.

В конце декабря полиция открыла уголовное производство в отношении автошколы, в которой училась Зайцева.