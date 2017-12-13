Харьковское ДТП: суд продлил арест Дронова

Киевский районный суд Харькова оставил под стражей второго подозреваемого по делу смертельного ДТП в Харькове Геннадия Дронова.

Такое решение суд вынес 13 декабря, передает Громадське.Харьков.

Сообщается, что судья продлила срок содержания под стражей Дронову на 60 суток до 10 февраля. Также суд обязал обеспечить для Дронова медицинское обследование.

Адвокаты подозреваемого настаивали на мере пресечения в виде домашнего ареста с электронным браслетом.

Рассмотрение судом ходатайства прокуратуры по делу Дронова длился около 9 часов. Дронов жаловался на плохое самочувствие и просил вызвать "скорую".

Ранее 13 декабря суд на 2 месяца продлил арест другой подозреваемой по делу Елене Зайцевой. Зайцева признала свою вину в совершении ДТП.

Как известно, 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который проходит как свидетель, может быть изменен.

6 ноября правоохранители сообщили Дронову о подозрении.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg без возможности внесения залога.

16 ноября до объявления решения апелляционного суда Дронов заявил, что может объявить голодовку.

16 ноября Апелляционный суд Харьковской области отказался смягчить меру пресечения в отношении Дронова.

6 декабря стало известно, что в организме Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин.