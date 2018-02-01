Прокуратура будет просить для Гужвы более строгую меру пресечения

Прокуратура готовит ходатайство о замене на более строгую меру пресечения для главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, который выехал в Вену.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Прокурором готовится ходатайство в суд об обращении залога в доход государства и изменения меры пресечения на более строгую", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГПУ, в декабре 2017 года на завершающей стадии судебного разбирательства, прокурор подал ходатайство об оставлении ранее избранной ему меры пресечения в силе - обязанностей не выезжать за пределы столицы.

Однако Гужва предоставил медицинские справки о состоянии здоровья и невозможность явки в суд на этом основании. В ГПУ рассказали, что своими действиями, он ограничил право суда на рассмотрение ходатайств прокурора об избрании в отношении него дополнительных мер.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства прокурор просил суд обязать Гужву сдать три загранпаспорта. Однако суд отказал ему в этом.

Как известно 22 июня 2017 года в редакции "Страна.ua" провели обыск, после которого Игоря Гужву забрали в СИЗО. Генпрокуратура заявила, что через посредника Гужва требовал и получил 10 000 долларов за неразмещение компромата на нардепа от "Радикальной партии" Дмитрия Линько.

24 июня Шевченковский райсуд Киева взял Гужву под стражу на 60 суток с возможностью выйти под залог 544 тысяч гривен.

27 июня Гужва вышел из следственного изолятора после внесения за него залога.

1 августа стало известно, что Служба безопасности обнаружила на флешке, изъятой у главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужвы, секретную информацию Министерства обороны.

Гужва отрицает заявление СБУ о том, что у него якобы изъяли флешку с секретной информацией Минобороны.

22 сентября Шевченковский районный суд Киева продлил Игорю Гужве меру пресечения еще на 30 дней. Он не имеет права покидать пределы Киева.

31 января 2018 года стало известно, что Гужва выехал из Украины в Вену и попросил у властей Австрии политического убежища.

Больше о деле Гужвы читайте в материале "Собственная "Страна". Что известно о деле Игоря Гужвы"