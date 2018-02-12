Хроника 12 февраля. Борьба Омельченко за кресло мэра и "Минск-2"

Найцікавіше: 2002. Кучма не зміг відсторонити Омельченка з посади голови КМДА 2008. Депутати Партії регіонів заблокували ВР з кульками "НАТО-НІ!" 2012. Порошенко заявив про намір балотуватися в мери Києва 2015. У білоруській столиці підписано "Мінськ-2"

2001, понеділок

– У Києві на Хрещатику збільшилася "Зона, вільна від Кучми" – у наметовому містечку акції "Україна без Кучми" нараховувалося вже 36 наметів.

2002, вівторок

– Ігор Шовкун, призначений виконувачем обов'язків голови КМДА, провів нараду з керівниками управлінь і вимагав від них виконання своїх розпоряджень.

Водночас Олександр Омельченко видав розпоряджання про те, що він продовжує виконувати обов'язки голови КМДА та скасував окремі доручення Шовкуна.

19 лютого 2002 року Кучма анулював свій указ від 11 лютого 2002 року щодо тимчасового звільнення Омельченка з посади голови КМДА на період передвиборчої кампанії.

2003, середа

– Найвищий рейтинг можливого переможця президентських виборів – у лідера фракції "Наша Україна" Віктора Ющенка, за якого проголосували б 22,5% громадян України. Такі дані соціологічного опитування оприлюднив Центр Разумкова.

За Ющенком у рейтингу – глава КПУ Петро Симоненко з 11,5% голосів та лідер фракції БЮТ Юлія Тимошенко з 7,7%.

За кандидатуру керівника СДПУ(О), голови президентської Адміністрації Віктора Медведчука проголосували б 6% українців, а за чинного прем'єра Віктора Януковича – лише 5,6 % опитуваних.

2004, четвер

– Три опозиційні сили українського парламенту – "Наша Україна", БЮТ та СПУ – почали працювати над угодою про "систему співпраці" на виборах президента 2004 року і після них.

Про це повідомив керівник офісу блоку "Наша Україна", депутат Олег Рибачук.

2007, понеділок

– Донецький Апеляційний суд засудив В'ячеслава Синенка, обвинувачуваного у співучасті в убивстві президента ФК "Шахтар" Ахатя Брагіна, до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Крім того, суд ухвалив, що підсудний повинен виплатити по 50 тисяч гривень родинам загиблих від вибуху на стадіоні "Шахтар" у 1995 році.

Після оголошення вироку Синенко зааплодував і вигукнув: "Мафія перемогла!".

2008, вівторок

– Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк відмовився відкривати чергове засідання парламенту через те, що депутати-регіонали заблокували трибуну і президію.

При цьому вони прикрасили залу блакитно-жовтими кульками та плакатами "НАТО-НІ!".

– Президенти України та Росії Віктор Ющенко і Володимир Путін доручили міністерствам закордонних справ двох держав підготувати Декларацію про стратегічне партнерство, повідомив Ющенко на спільній з Путіним прес-конференції в Москві.

2009, четвер

– "У нинішніх умовах професійна позиція міністра фінансів стала заручником політики. Змінити цю ситуацію міністр фінансів не може. У таких умовах моє подальше перебування на посаді міністра фінансів не має сенсу. У зв’язку з цим я подав заяву до Верховної Ради про свою відставку", – заявив Віктор Пинзеник.

– Українське судно "Фаїна", звільнене з полону сомалійських піратів, прибуло до кенійського порту Момбаса.

2010, п'ятниця

– Сергій Тігіпко погодиться стати прем'єром, якщо Віктор Янукович на посту президента запропонує йому цю посаду. Про це повідомив сам політик в інтерв'ю газеті "Сегодня".

– "Від імені НАТО я тепло вітаю Януковича з його обранням президентом України. Вибори були вільними, чесними і демократичними, зразковими для всього регіону", – заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

2013, вівторок

– "Якщо буде ухвалено рішення, і якщо будуть об’єднані політичні сили, для того щоб продемонструвати переконливу перемогу і кардинальну зміну ситуації в Києві, чи готовий я прийняти цю пропозицію? Моя відповідь: так", – заявив депутат Петро Порошенко про те, що готовий балотуватися на посаду мера Києва.

– Уряд Миколи Азарова скасував розпорядження про розірвання угоди щодо розподілу продукції з компанією Vanco International Limited.

21 травня 2008 року Кабмін Юлії Тимошенко в односторонньому порядку розірвав угоду з Vanco від 19 жовтня 2007 року про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр.

30 січня 2013 року стало відомо, що енергохолдинг Ріната Ахметова ДТЕК купує Vanco Ukraine (Британські Віргінські острови).

2014, середа

– Хроніка Революції Гідності.

У "Правому секторі" заявили про можливе вчинення в Україні терактів представниками російської ФСБ та українською міліцією.

– Луганський округ донських козаків попросив президента Росії Володимира Путіна надати військову підтримку.

"Звертаємося до вас з проханням не віддати нас на поталу західним іродам. А в разі подальшого поглиблення політичної кризи, спроб введення на територію України військ НАТО, надати військову підтримку народу України", – зазначено в повідомленні.

– У прокуратурі Києва заявили, що закрили справи проти Олександра Попова, Володимира Сівковича та інших щодо розгону студентів 30 листопада 2013 року згідно з законом про амністію.

– Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід з утримання під арештом на особисте зобов'язання для трьох підозрюваних у нападі на журналістку Тетяну Чорновол – Андрія Насіковського, Олександра Котенка й Олександра Храмцова.

2015, четвер

– Двоє українських військових загинули, ще 21 боєць дістав поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Після 16 годин перемовин у Мінську досягнуто домовленості про припинення вогню і відведення важкої техніки на Донбасі, заявив президент Росії Володимир Путін.

"У документі є чітке зобов'язання про виведення всіх іноземних військ з території України. Усі найманці з території України повинні бути виведені найближчим часом", – зазначив президент Петро Порошенко.

Крім того, за його словами, українські прикордонники до кінця 2015 року повинні повністю відновити контроль над кордоном з Росією. Порошенко також додав, що про жодну автономію на сході України чи федералізацію не йшлося.

2016, п'ятниця

– Двоє українських військових дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Активісти розпочали безстрокову акцію з блокування російських фур на в'їздах до Закарпатської області.

2017, неділя

– Двоє українських військових дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

Це сталося на Маріупольському напрямку поблизу населених пунктів Широкине і Водяне.

Олег Поліщук, для УП