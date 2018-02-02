В НАБУ заявляют, что имеют еще одно дело по Минэкологии периода Злочевского

В Национальном антикоррупционном бюро рассказали, что расследуют еще одно дело в отношении возможных злоупотреблений в Министерстве экологии во времена, когда им руководил Николай Злочевский - соратник экс-президента Виктора Януковича.

Об этом НАБУ сообщило в ответ на запрос программы "Схемы", совместного проекта Радио Свобода и телеканала "UA: Первый".

"Сейчас детективы НАБУ расследуют факты злоупотреблений, которые, по версии следствия, имели место при закупке Минэкологии в 2011 году на средства государственного бюджета услуг по дистанционному зондированию земли", - отметили в ведомстве.

Дело расследуется по статьям "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (в особо крупном размере, совершенные организованной группой)", легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (в особо крупном размере, совершенные организованной группой)", "злоупотребление властью или служебным положением", "служебный подлог (повлекший тяжкие последствия).

В НАБУ сказали, что продолжается досудебное расследование в уголовном производстве. По состоянию на 2 февраля 2018 года, о подозрении никому не сообщали.

НАБУ получило это дело от Генпрокуратуры в конце 2015 года по подследственности. Тогда же, как отмечают журналисты, бюро передали еще одно уголовное производство, открытое ГПУ по фактам возможных злоупотреблений при выдаче в 2010-2012 годах специальных разрешений на пользование недрами субъектам хозяйствования.

Это производство закрыли в августе 2017 по решению Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как известно, в январе 2015 ГПУ объявила Злочевского в розыск.

Ранее сообщалось, что Злочевский встречался с Кононенко в Вене, что сам Кононенко опровергал.

После этой встречи, осенью прошлого года с сайта МВД была снятаинформационно-статистическая карточка о розыске Злочевского в связи с соответствующим запросом от ГПУ.

Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.

В январе 2018 года, Burisma заявила о завершении всех процессуальных и судебных дел в Украине против Злочевского и операционных компаний, входящих в состав Burisma Group.

Также сообщалось, что фирма министра экологии в правительстве времен Виктора Януковича Николая Злочевского продавала газ компаниям президента Петра Порошенко и его окружения.