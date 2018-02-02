Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Объявленный в розыск Корнейчук сам пришел в ГПУ

Пятница, 2 февраля 2018, 19:14
Объявленный в розыск Корнейчук сам пришел в ГПУ

Бывший заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгений Корнейчук, который объявлен в розыск, пришел в Генеральную прокуратуру.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Бывший заместитель председателя правления НАК Нафтогаз Украины Евгений Корнейчук появился в ГПУ для дачи показаний в производстве по завладению денежными средствами ГАО "Черноморнефтегаз" при осуществлении закупки самоподъемных буровых установок", - рассказала пресс-секретарь.

Как известно, 2 февраля 2018 года Юрий Луценко сообщил на брифинге, что объявлено о подозрении и о розыске заместителя председателя НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Корнейчука.

"Пользуясь возможностью, зная, что он находится на территории Украины и пока скрывается от следствия, предлагаю ему добровольно обратиться в ГПУ, что повлияет на квалификацию его преступления", - заявил Луценко.

По данным "Украинской правды", в деле о "преступной организации Януковича"во главе с Сергеем Курченко, которое позволило осуществить спецконфискацию 1,5 миллиарда долларов окружения экс-президента, есть 9 эпизодов.

Среди них – незаконное завладение сжиженным газом ПАО "Укргазвыдобування" и ОАО "Укранафта" на общую сумму 2,196 млрд грн, и "вышки Бойко" с незаконным завладением средствами ПАО "Нафтогаз Украины" на общую сумму 4,966 млрд грн.

27 января 2017 года Приморский райсуд Одессы наложил арест на четыре самоподъемные буровые установки ПАО "Черноморнефтегаз", захваченные Россией в результате аннексии Крыма.

В декабре 2017 года Луценко сообщил, что "следствие по так называемым "вышкам Бойко" доходит до предъявления материалов на снятие депутатской неприкосновенности".

Генпрокуратура возбудила ряд уголовных производств в отношении людей из окружения экс-президента Виктора Януковича, который сбежал в Россию в 2014 году.

Украинская правда
Темы: Генпрокуратурарозыск
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:39
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
Все новости...
Реклама: