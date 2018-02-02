Бывший заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгений Корнейчук, который объявлен в розыск, пришел в Генеральную прокуратуру.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Бывший заместитель председателя правления НАК Нафтогаз Украины Евгений Корнейчук появился в ГПУ для дачи показаний в производстве по завладению денежными средствами ГАО "Черноморнефтегаз" при осуществлении закупки самоподъемных буровых установок", - рассказала пресс-секретарь.

Как известно, 2 февраля 2018 года Юрий Луценко сообщил на брифинге, что объявлено о подозрении и о розыске заместителя председателя НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Корнейчука.

"Пользуясь возможностью, зная, что он находится на территории Украины и пока скрывается от следствия, предлагаю ему добровольно обратиться в ГПУ, что повлияет на квалификацию его преступления", - заявил Луценко.

По данным "Украинской правды", в деле о "преступной организации Януковича"во главе с Сергеем Курченко, которое позволило осуществить спецконфискацию 1,5 миллиарда долларов окружения экс-президента, есть 9 эпизодов.



Среди них – незаконное завладение сжиженным газом ПАО "Укргазвыдобування" и ОАО "Укранафта" на общую сумму 2,196 млрд грн, и "вышки Бойко" с незаконным завладением средствами ПАО "Нафтогаз Украины" на общую сумму 4,966 млрд грн.

27 января 2017 года Приморский райсуд Одессы наложил арест на четыре самоподъемные буровые установки ПАО "Черноморнефтегаз", захваченные Россией в результате аннексии Крыма.

В декабре 2017 года Луценко сообщил, что "следствие по так называемым "вышкам Бойко" доходит до предъявления материалов на снятие депутатской неприкосновенности".

Генпрокуратура возбудила ряд уголовных производств в отношении людей из окружения экс-президента Виктора Януковича, который сбежал в Россию в 2014 году.