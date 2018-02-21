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Двух фигурантов дела Труханова отправили под ночной домашний арест

Среда, 21 февраля 2018, 16:09

Соломенский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест двух чиновников Одесского городского совета, подозреваемых по делу о присвоении имущества.

Как сообщили "Украинской правде" в пресс-службе суда, соответствующее решение приняли 20 февраля.

Речь идет о главе депутатской комиссии Одесского горсовета по вопросам коммунальной собственности Василия Шкрябая и директора муниципального департамента коммунальной собственности Алексея Спектора.

Чиновники обязаны не покидать место жительства с 21 до 6 часов. Срок действия меры пресечения – 60 суток.

Как известно, НАБУ подозревает Труханова, его заместителя, а также директора департамента коммунальной собственности и главу постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета в присвоении имущества по схеме, причинившей государству 185 млн грн убытков.

В 2016 году Одесский городской совет приобрел помещения бывшего завода "Краян", по версии следствия, переплатив более чем в два раза.

Сообщалось о 8 подозреваемых в деле, 6 из которых были задержаны, еще двое находились в розыске.

Среди подозреваемых 5 служебных и должностных лиц Одесского горсовета, двое руководителей и учредителей частных предприятий, которые были задействованы, по мнению следствия, в указанной схеме и оценщик, который делал оценку проданных помещений.

Труханова и Вугельмана задержали в аэропорту "Борисполь" 14 февраля: мэр Одессы прилетел из Варшавы, а его заместитель прибыл из Израиля.

15 февраля суд отпустил их на поруки: за Труханова поручился нардеп от БПП Дмитрий Голубов, а за Вугельман – нардепы Пресман и Мирошниченко.

Позже САП подала апелляцию на решение отпустить их на поруки и ходатайство об аресте имущества Труханова и Вугельмана.

Соня Лукашова для УП
Темы: Трухановсуд
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