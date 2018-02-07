Тенюх рассказал, что экс-руководство ВМС "приложилось к измене"

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Среда, 7 февраля 2018, 18:22

Игорь Тенюх, который исполнял обязанности министра обороны с 27 февраля до 25 марта 2014 года, рассказал, как прежнее руководство Военно-морского флота Украины способствовало аннексии Крыма.

Во время заседания Оболонского райсуда Киева по делу Виктора Януковича о государственной измене он упомянул экс-командующего Военно-морскими силами ВСУ Юрия Ильина, вице-адмирала Сергея Елисеева, контр-адмиралов Дмитрия Шакуро и Дениса Березовского.

Об Ильине, Елисееве и Шакуре Тенюх отметил: "Эти люди были не просто так назначены, а устранены были уже русскими, кроме Елисеева, который сейчас служит заместителем командующего Балтийским флотом (РФ)".

"Шакуро был назначен после 2010 года начальником штаба Военно-морских сил. Был назначен теми людьми, которые были заинтересованы в том, чтоб иметь такого... начальника штаба. И он очень сильно приложился к измене. И он очень сильно уговаривал и обрабатывал командиров частей, которые позже предали и перешли на сторону Российской Федерации", – заявил экс-чиновник.

"Шакуро никогда не имел ни профессионального, ни морального права занимать должность начальника штаба Военно-морских сил .. Когда я был командующим (Тенюх командовал ВМС Украины с марта 2006-го по март 2010 года – ред.), Шакура был начальником штаба логистики", – добавил он.

"Поэтому Тенюха надо было убрать. Надо было убрать тех украинских генералов, чтобы расчистить и расставить тех людей, которые на какой-нибудь случай могут быть лояльными. Что они и сделали", – сказал Тенюх.

Он рассказал, что когда приступил к работе в Минобороны 27 февраля и заслушал доклад первого заместителя начальника Генштаба ВСУ Геннадия Воробьева, то связался с и.о. командующего ВМС Елисеевым и спросил, почему корабли не приведены в боеготовность. Тот сказал, что уже 4-й день не на службе.

Тенюх рассказал, что поскольку руководство ВМС предало, он попросил заместителя командующего по боевой подготовке Дениса Березовского, который якобы имел тяжелое воспаление, взять на себя командование – но уже на следующий день тот нарушил присягу.

С Ильиным Тенюх общался 27 февраля с помощью засекреченного средства. По его словам, у Ильина якобы был "гипертонический криз", но в госпиталь к нему ежедневно приезжали два командующих ВМС РФ.

Владимир Замана, который был начальником Генштаба до 19 февраля 2014 года, при передаче дел больше всего общался с Александром Турчиновым, но его информация, по словам Тенюха, не соответствовала действительности.

Отметим, что Ильин побыл начальником Генштаба ВСУ менее 10 дней (19-28 февраля 2014 года) и склонял военных к измене в пользу РФ. Он остался в Крыму после аннексии.

Елисеева в Украине обвиняют в государственной измене и дезертирстве. Шакуро и Березовского также обвиняют в госизмене.

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Алена Рощенко, УП
Темы: Крым аннексия армия Вооруженные силы
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