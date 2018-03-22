Луценко рассказал, откуда планировали расстрелять парламент

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что расстрелять центр города нардеп Надежда Савченко и Владимир Рубан планировали с Труханова острова.

Об этом он заявил с трибуны парламента, представляя представление ГПУ на снятие неприкосновенности с Савченко.

"Злоумышленники планировали установить гранатометы на Трухановом острове или на барже Днепра и обстрелять центр Киева. Не прицельно. Кто в этом пострадал бы больше – депутаты или простые украинцы?", - сказал Луценко.

Он добавил, что это был "теракт, направленный на свержение украинского государства".

По словам Луценко, с ОРДЛО Савченко и Рубан привезли пулемет "Утес", пробивающий бронированные автомобили, 11 автоматов и пулеметов, крупнокалиберную 12,7 винтовку "Топаз", которую производят только в "ДРН" и которая пробивает броню на большом расстоянии, и 260 патронов к ней.

"Два ручных противотанковых гранатомета РПГ-7В с 12 реактивными гранатами к ним для поражения тяжелой бронированной техники, в том числе танков и личного состава в укрытиях; РПГ-22 – прицельная дальность 250 м и 6 мин к ним, 4 миномета калибра 120 мм – любимое оружие террористов "ДНР", бьет на 7 км, разлет элементов более 200 м, каждый снаряд несет 4 кг взрывчатки, и 3 снаряда пробивают потолок любого дома;

12 осколочных противопехотных мин МОН-50 – дальность поражения 80 м, каждая содержит 0,7 кг взрывчатки; 60 гранат РГД-5 – радиус поражения 25 м – все это должно было создать хаос на улицах", - подытожил Луценко.

Он напомнил, что за звонок о ложном минировании дают до 5 лет заключения.

"Для тех, кто якобы проверял бдительность СБУ – проверили, она на месте, ж предусмотрено высшую меру наказания", - сказал Луценко.

Как известно, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление на нее.

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента должны были ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

По словам Савченко, она никогда бы не взорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невинные люди.

22 марта регламентный комитет дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест Савченко.

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