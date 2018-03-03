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НАТО: Угрозы РФ членам альянса недопустимы

Суббота, 3 марта 2018, 02:10

Предупреждения президента России Владимира Путина союзникам по НАТО "неприемлемы" и не содействуют смягчению напряженности.

Об этом заявила представитель НАТО Оана Лунгеску, передает Reuters.

"Российские заявления с угрозами нападением на союзников, неприемлемы и контрпродуктивны", - говорится в заявлении.

Аннексия Россией Крыма дала НАТО новое чувство цели, но альянс настаивает на том, что его новые сдерживающие факторы в странах Балтии и Польше являются оборонительными.

"Мы не хотим новой холодной войны или новой гонки вооружений", - сказала Лунгеску.

"Как мы неоднократно заявляли, противоракетная оборона альянса не разработана и не направлена ​​против России. Наша система защищает от баллистических ракет из-за пределов евроатлантического региона", - добавила Лунгеску.

Она объяснила, что по отношению к России НАТО ведет двойной подход, предусматривающий оборону, сдерживание и диалог.

Как известно, 1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о создании новейшего оружия, в частности крылатой ракеты с сверхмощной ядерной установкой, подводного беспилотника и новейшего лазерного оружия.

Путин заявил, что не блефует, поэтому не следует раскачивать лодку "по имени планета Земля", вводя против РФ санкции и другие ограничения.

Вместе с тем он заявил, что Россия ответит на нападение на любого союзника Москвы так, как если бы это было нападение на Россию.

Темы: НАТОРосcия
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