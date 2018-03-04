"Динамо" снова придется ехать на матч в Мариуполь

ФК "Мариуполь" в матче 22 тура с минимальным счетом победил донецкий "Олимпик".

После этого выигрыша "Мариуполь" забронировал за собой место в топ-6 чемпионата Украины по футболу.

В матчах второго круга "Мариуполь" вместе с "Шахтером", "Динамо", "Ворсклой", "Зарей" и "Вересом" будут бороться за медали. Это означает, что киевскому "Динамо" в нынешнем сезоне вновь придется решать, ехать ли на матч в Мариуполь.

Напомним, на игру 7 тура УПЛ (29 августа) "Динамо" отказалось ехать в Мариуполь, мотивируя это безопасностью команды.

Позже столичному клубу засчитали техническое поражение за неприезд на игру в Мариуполь и "Динамо" проиграло апелляцию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Такие клубы, как "Олимпик", "Черноморец", "Александрия", "Карпаты", "Звезда" и "Сталь" будут играть за места с 6 по 12 в турнирной таблице.

В матчах второго этапа команды проведут между собой по два матча - на выезде и дома.