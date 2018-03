США ввели новые санкции против КНДР за убийство брата Ким Чен Ына

Ким Чен Нам, брат лидера КНДР Ким Чен Ына, был убит правительством этой страны с помощью химического отравляющего вещества VX.

Об этом идет речь в заявлении Государственного департамента США.

"22 февраля США пришли к выводу в соответствии с Законом о ликвидации химических веществ и борьбе с биологическим оружием от 1991 года, что правительство Северной Кореи использовало боевое химическое отравляющее вещество VX для убийства Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура", - говорится в заявлении.

В связи с этим существующие санкции, направленные против незаконной северокорейской деятельности были расширены. Они вступили в силу с 5 марта 2018 года.

"США решительно осуждают применение химического оружия для совершения убийства", — отмечается в заявлении.

В Госдепе подчеркнули, что это публичное проявление неуважения к нормам против применения химического оружия, что еще раз демонстрирует безрассудный характер Северной Кореи.

"Мы не можем позволить себе терпеть северокорейскую программу оружия массового уничтожения любого вида", - сказано в заявлении

On February 22, the United States determined under the Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act of 1991 that the Government of #NorthKorea used the chemical warfare agent VX to assassinate Kim Jong Nam, in the Kuala Lumpur airport. pic.twitter.com/sxsjeUxTFJ