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США ввели новые санкции против КНДР за убийство брата Ким Чен Ына

Среда, 7 марта 2018, 02:52

Ким Чен Нам, брат лидера КНДР Ким Чен Ына, был убит правительством этой страны с помощью химического отравляющего вещества VX.

Об этом идет речь в заявлении Государственного департамента США.

"22 февраля США пришли к выводу в соответствии с Законом о ликвидации химических веществ и борьбе с биологическим оружием от 1991 года, что правительство Северной Кореи использовало боевое химическое отравляющее вещество VX для убийства Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура", - говорится в заявлении.

В связи с этим существующие санкции, направленные против незаконной северокорейской деятельности были расширены. Они вступили в силу с 5 марта 2018 года.

"США решительно осуждают применение химического оружия для совершения убийства", — отмечается в заявлении.

В Госдепе подчеркнули, что это публичное проявление неуважения к нормам против применения химического оружия, что еще раз демонстрирует безрассудный характер Северной Кореи.

"Мы не можем позволить себе терпеть северокорейскую программу оружия массового уничтожения любого вида", - сказано в заявлении

Ким Чен Нам - старший брат нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына, который был убит 13 февраля прошлого года. По сообщениям южнокорейских СМИ, он был отравлен высокотоксичным газом VX нервно-паралитического действия, остатки которого были обнаружены на его лице и глазах.

Ранее группа экспертов ООН опубликовала доклад, который указывает на причастность правительства КНДР к незаконному использованию сирийским режимом Башара Асада химического оружия против собственного населения.

Северная Корея отрицает информацию о сотрудничестве с Сирией по поставкам в страну компонентов, которые могут использоваться для изготовления химического оружия.

Темы: КНДРСШАсанкции
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