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ГосЧС: В столичном бизнес-центре горели офисы на 23 этаже

Четверг, 8 марта 2018, 16:21

В столичном бизнес-центре на "Олимпийской" произошел пожар в офисных помещениях на 23 этаже, погибших и травмированных нет.

Об этом 8 марта сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"Сообщение о пожаре на ул. Большой Васильковской поступило в 12:25: в 29-этажном бизнес-центре в одном из офисных помещений на 23 этаже возникло возгорание", - отметили в ГосЧС.

В 13:25 пожар на площади 50 кв. м был локализован, а в 13:31 - ликвидирован.

Во время тушения пожара спасатели эвакуировали 10 человек из соседних помещений на 23 этаже.

 
 
Фото - пресс-служба ГсЧС

Темы: КиевГСЧС
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